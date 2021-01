Bruno Henrique quer manutenção das boas atuações do Flamengo

O Flamengo voltou a brigar pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Os rubro-negros esperam embalar após a boa atuação na vitória sobre o Goiás.

O atacante Bruno Henrique deu a assistência para o gol de Gabigol. O jogador elogiou o desempenho rubro-negro em Goiânia.

“Muito feliz pela vitória, pela dedicação, pela entrega. Nosso time está de parabéns pela performance dentro de campo. Temos aí uma maratona de jogos fora do Rio. Que a gente possa, cada vez mais, crescer e buscar os nossos objetivos”, disse.

O craque @Brunohenrique projetou os próximos jogos do Mengão no Brasileirão! Vamos com tudo! 💪❤️🖤#CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/FvrI5Rxg31

— Flamengo (@Flamengo) January 19, 2021