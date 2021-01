Brusque goleia Ituano e garante acesso à Série B do Campeonato Brasileiro

Em confronto válido pela 5ª rodada da segunda fase da Série C, o Brusque garantiu seu acesso à Série B do Campeonato Brasileiro com vitória por 4 a 2 contra o Ituano. O duelo desta noite de segunda-feira aconteceu às 20h (de Brasília) no estádio Augusto Bauer.

Em jogo muito movimentado, o primeiro tempo viu quatro gols em 22 minutos. Marco Antônio e Thiago Alagoano marcaram para os donos da casa, enquanto o time paulista balançou as redes com Bill e Filipe Soutto. A valentia dos visitantes não foi o suficiente para segurar os donos da casa, que abriram vantagem de 3 a 2 logo na volta do intervalo (com Maurício) e asseguraram o triunfo no minuto 32 da etapa final, com gol de Ianson.

Com cinco pontos, o Ituano segue com chances de acesso e terá confronto direto valendo a vaga na Série B no próximo domingo, às 18h (de Brasília) quando recebe o Vila Nova, que tem sete, no estádio Novelli Júnior. Só a vitória interessa ao clube do interior paulista. Já o Brusque, com nove, vai até o estádio do Arruda visitar o Santa Cruz, em outro duelo que pode definir quem será o segundo time do Grupo C a conseguir a classificação. O time pernambucano aparece com cinco pontos. O Brusque precisa da vitória para garantir o primeiro lugar no grupo e poder disputar o título da competição.