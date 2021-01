BRy Tecnologia divulga sete vagas de emprego com benefícios

A BRy Tecnologia divulga vagas de emprego com direito a diferentes benefícios. No total, a empresa está disponibilizando sete oportunidades de emprego para trabalhos efetivos. Confira, a seguir, mais informações sobre as chances e como se inscrever!

BRy Tecnologia divulga vagas de emprego

A BRy Tecnologia divulga novas vagas de emprego para cargos nos setores de desenvolvimento, comercial e pré-vendas. São sete oportunidades para trabalhos efetivos e, durante a pandemia, em regime Home Office.

Veja, abaixo, quais são as vagas disponíveis:

Desenvolvedor Front-end;

Desenvolvedor Back-end;

Técnico de Suporte;

Desenvolvedor Java;

Analista de DevOps.

A empresa ainda oferece uma vaga para estágio em Inteligência de mercado e um cargo para atuação no setor de Pré-vendas.

Entre os benefícios oferecidos pela BRy Tecnologia estão:

Plano de desenvolvimento profissional;

Bem-estar e descanso;

Vale refeição/alimentação;

Lanche com fruta;

Assistência médica;

Assistência odontológica;

Incentivo à capacitação;

Práticas de yoga e futebol;

Bolsa de estudos (Estagiário);

Auxílio transporte (Estagiário).

Como se candidatar

Os interessados em alguma das oportunidades disponíveis na empresa devem acessar o site, procurar a vaga desejada e se candidatar.

Todas as vagas e informações adicionais podem ser visualizadas no site oficial da empresa.

Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos! Conquiste sua oportunidade de emprego!