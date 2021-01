Burnley surpreende Liverpool e arranca vitória no Anfield

Com Salah e Firmino no banco de reservas, o Liverpool recebeu o Burnley no Anfield nesta quinta-feira em busca de vitória na Premier League, mas encontrou uma derrota por 1 a 0 nos últimos minutos da partida. O resultado adverso mantém os Reds com 34 pontos conquistados e dá ao Burnley a 16ª colocação no campeonato, com 19 pontos. O Liverpool se mantém na quarta colocação, mas pode ser ultrapassado pelo Tottenham, que tem um jogo a menos.

Precisando voltar a vencer depois de quatro rodadas, os donos da casa dominaram as ações no primeiro tempo, com um jogo de meio-campo privilegiando a posse de bola e lançamentos nas laterais. As melhores chances da equipe de Jurgen Klopp surgiram dos pés e oportunismo do atacante belga Origi, mas não foram suficientes para abrir o placar.

A segunda etapa trouxe alterações no Liverpool: Origi e Oxlade-Chamberlain deram lugar a Mohamed Salah e Roberto Firmino aos 12 minutos. A mudança deu mais fluidez para o ataque dos donos da casa, que pressionaram mais, especialmente com a velocidade de Salah. O Burnley se dedicou mais a defender e contra-atacar, mas também não conseguiu superar Alisson até encontrar um pênalti aos 38 minutos, convertido por Ashley Barnes.

Ambos os times voltam a campo pela Copa da Inglaterra neste domingo: o Liverpool visita o Manchester United no Old Trafford às 14h (de Brasília). Mais cedo, às 11h30, o Burnley vai ao estádio Craven Cottage e enfrenta o Fulham, outro time lutando contra o rebaixamento na Premier League.