Burro, Rubinho faz aula com Sabiá para ter harém de ‘marmitas’ · .

A falta de inteligência de Rubinho (Emilio Dantas) quase será motivo de uma tragédia em A Força do Querer. De rolo com Carine (Carla Diaz), o bandido colocará a novinha no mesmo camarote em que Bibi (Juliana Paes) estará no baile funk. A ex-manicure não deixará barato e expulsará a rival com ódio nos olhos. Decepcionado com a burrice do comparsa, Sabiá (Jonathan Azevedo) o ensinará a administrar um harém de amantes.

O “cursinho” do chefe do Morro do Beco acontecerá na próxima quarta (3). Em um baile funk na comunidade, Carine chegará no camarote peitando a autoridade de Bibi como “fiel” de Rubinho. Apesar de ter uma pulseira vip, a loira será enxotada do espaço por ordens da ciumenta.

O marido de Aléssia (Hylka Maria) verá a cena de longe e puxará a orelha do parceiro: “Vou fechar a minha escola e tu não aprendeu ainda? Faz uns camarotes só para as amantes, parceiro. Tá querendo formar a Terceira Guerra Mundial e não me avisou? Ainda mais com a mulher que tu tem?”, soltará.

Rubinho nem ousará contrariar o chefe e ficará calado esperando que a situação se acalme. Porém, a mãe de Dedé (João Bravo) ficará de olho no marido infiel a noite toda, com o alerta vermelho para periguete no ar.

Bibi se transformará em Perigosa

Bomba relógio

Do outro lado do baile funk, a protagonista do folhetim de Gloria Perez mostrará que está pronta para quebrar a cara de qualquer um. Ela verá Aléssia reclamar do comportamento “saidinho” de Sabiá e lhe dará o maior apoio para dar uma pisada na novinha em que o bandidão está interessado.

“Sabiá tá cheio de gracinha! Tá vendo a vagaba de rosa? Tô desconfiando deles dois juntos. Tá ostentando demais. Tô doida pra mandar raspar uma sobrancelha”, confessará a mulher do chefão da comunidade.

“Eu te ajudo, amiga”, reforçará Bibi, já se dirigindo à pista de dança em busca de vingança. No caminho, Rubinho tentará puxá-la para um abraço de reconciliação, mas a morena não vai querer saber de conversa com o infiel.

