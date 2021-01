Busca por vacina da Covid-19 é marcada por filas nos EUA

Apesar de possuir doses, as filas nos EUA demonstram uma falha na questão logística. Sendo o país mais afetado pela pandemia do Covid-19, os Estados Unidos devem demonstrar agilidade. Entretanto, complicou-se a distribuição das doses.

Priorizando idosos e profissionais da saúde, o início da campanha de vacinação mostrou despreparo. Mas, evidentemente, todos já estavam cientes de que a busca seria intensa. Afinal de contas, todos querem imunizar-se na pandemia.

Situação das filas nos EUA nos primeiros dias

Como qualquer campanha de vacinação, essa não durará apenas poucos dias. Pensada a longo prazo, o governo estima que finalizará as aplicações perto do meio do ano. E, como nos outros países, mantém uma ordem de prioridade.

Iniciada, portanto, com profissionais da saúde e idosos e em meados de dezembro. Aliás, questionou-se essa ordem. Porém, concorda-se que o motivo real não é a ordem e, sim, a desorganização que gera filas nos EUA.

O governo afirma que tem um estoque suficiente de agulhas, seringas e algodões, além da própria vacina. Assim, para uma população de 330 milhões, foram compradas 900 milhões de doses. Divididas entre as marcas Pfizer-BioTech e Moderna.

As da Moderna foram liberadas, por enquanto, apenas como medida emergencial. Isso se dá por conta da sua eficácia, que ainda está em testes. Porém, nos últimos dias o laboratório conseguiu comprovar 94% de funcionalidade do seu produto.

Panorama geral da pandemia nos EUA

Contabilizando 351.682 mortes desde o começo da pandemia, os Estados Unidos são o país mais atingido. Novos casos continuam subindo, gerando aumento nas filas nos EUA e atingindo seu pico no dia 30/12/2020, totalizando 3.808.

Com as festas de final de ano, esses números tendem a subir mais e não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Para eles, ainda mais importante do que o natal para nós, eles tiveram o Thanksgiving.

Comemorado em novembro, o feriado ajudou na propagação do Covid-19 por lá. Isso se deu por conta das aglomerações de famílias, muito semelhante ao natal como comemoramos no Brasil.

Assim, mesmo já tendo iniciado sua vacinação, diferente daqui, é necessário que eles continuem tomando os devidos cuidados. Afinal, precisam-se de duas doses para que se esteja completamente imunizado.

Por isso, entre uma dose e outra – e até atingir um número suficiente de vacinados – funcionará da mesma maneira. Então, deve-se continuar lavando sempre as mãos, usando álcool em gel e utilizando máscaras.

Sendo assim, se todos fizerem sua parte há chances de diminuir a contaminação no país.