Busquets afirma que Barcelona está mais sólido e comemora 600 jogos pelo clube

O volante Sergio Busquets falou com as mídias oficiais do Barcelona nesta tarde de segunda-feira. Experiente e um dos ídolos atuais do clube, o atleta afirmou que a equipe está evoluindo e comemorou a marca de 600 jogos com o time catalão.

Volante Sergio Busquets alcança marca histórica pelo Barcelona

“A equipe está muito mais sólida, estamos com confiança. Estamos criando chances de gol e convertendo, isso deixa tudo mais fácil. Assim podemos seguir crescendo”, afirmou, a respeito da boa sequência vivida pelo time.

“Estou contente e orgulhoso de alcançar essa marca. Muito feliz por viver essa trajetória. Pude desfrutar muito desse período e espero seguir cumprindo muito mais”, disse o volante, sobre a marca de 600 jogos alcançada.

O próximo jogo do Barcelona é contra a Real Sociedad, nesta quarta-feira, em jogo válido pela semifinal da Supercopa.