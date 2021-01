Caçada pela polícia, Bibi faz Silvana pagar caro por ajuda · .

Em A Força do Querer, Bibi (Juliana Paes) cobrará com juros o favor que fez para Silvana (Lilia Cabral). Após ter ajudado a arquiteta com uma dívida de jogo, a ex-manicure da novela das nove pedirá para ficar escondida na casa dela. A mulher de Rubinho (Emilio Dantas) será caçada pela polícia por chamar a atenção em fotos nas quais vai ostentar o dinheiro do tráfico de drogas.

As cenas estão previstas para serem exibidas no próximo dia 27 na trama de Gloria Perez. A ex-noiva de Caio (Rodrigo Lombardi) tentará visitar Dedé (João Bravo) e Aurora (Elizangela). No caminho, ela será alertada pelo filho. A criança explicará para a mãe que a polícia está à sua procura.

Sem ter como se esconder no Morro do Beco porque as autoridades estarão na entrada da comunidade para encontrá-la, a ex-estudante de Direito cobrará uma dívida antiga de Silvana. Ela aparecerá na porta do prédio da mulher de Eurico (Humberto Martins) e pedirá abrigo.

“Silvana, eu te salvei uma vez. Me salva agora? Me esconde na sua casa, por favor? Eu não tenho nem como voltar pra casa, eles estão atrás de mim”, pedirá a Perigosa, aos prantos. A arquiteta levará a amiga para seu apartamento e lhe pedirá mais explicações.

‘Você não fez nada?’

Ciente do envolvimento de Rubinho no mundo do crime, a mãe de Simone (Juliana Paiva) questionará o que Bibi fez para estar na mira da polícia: “Só pode ser por causa do Rubinho, porque eu não fiz nada”, responderá a colega de Aléssia (Hylka Maria).

A filha de Aurora voltará a defender o marido e dirá que não conseguiu deixá-lo por ele ter abraçado a vida ilegal. “Ele era um homem correto, honesto, tô casada com ele há dez anos. E ano passado que ele resolve fazer essas besteiras de virar bandido”, justificará.

Apesar de ser grata pelo socorro da mulher do traficante foragido da Justiça, a viciada em jogatina temerá a reação de seu marido conservador: “O Eurico não vai concordar com você aqui, capaz de até chamar a polícia”, soltará. Mas Bibi não vai desistir de cobrar “a conta da colega”. Ela suplicará que qualquer cantinho é suficiente para se esconder.

Silvana ficará comovida com o pedido e combinará com Dita (Karla Karenina) que a empregada ficará no quarto de hóspedes. “E se ele me ver no quarto de hóspedes? O que eu digo pra ele?”, questionará a funcionária.

“Fala que tem um rato, o Eurico tem problema com rato. Se ele souber que tem, ele não chega nem na cozinha!”, lembrará a arquiteta, levando Bibi para conhecer seu novo lar temporário: os aposentos de Dita.

