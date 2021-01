Caetano Veloso processa mulher que o chamou de ‘macaco pedófilo’ · .

Caetano Veloso está processando uma mulher que o chamou de “macaco pedófilo” nas redes sociais em 2018. O cantor acionou o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro contra Maria Carla Petrellis por danos morais e injúria racial. O músico quer que a desconhecida remova a postagem feita no Twitter e pede uma indenização de R$ 30 mil.

De acordo com a coluna de Ancelmo Gois, do jornal O Globo, os advogados de Caetano Veloso alegam que a desconhecida atacou a moral do artista, que também afirma ter sido vítima de racismo.

No dia 9 de novembro de 2018, a revista Fórum publicou no Twitter a notícia de que o blogueiro conhecido como Flavio Morgenstern foi condenado a pagar R$ 120 mil de indenização ao cantor por criar a hashtag #CaetanoPedofilo, em 2017.

Na ocasião, a juíza Flavia Gonçalves Morais deu parecer favorável ao compositor. Na sentença, a magistrada considerou que o réu incentivou os seguidores a hostilizarem o cantor, espalhando uma onda de ódio e de ofensas.

O estopim dos ataques virtuais foi um post do grupo político MBL (Movimento Brasil Livre) dizendo queo artista tinha cometido pedofilia no início de sua relação com a produtora Paula Lavigne, com quem vive até os dias de hoje.

Postagem de Maria Carla Petrelli sobre Caetano (Reprodução/Twitter)

Maria Carla Petrellis respondeu à públicação com o print de uma nota da Folha de S.Paulo que mostrava uma entrevista de Paula, na qual a artista declarava ter perdido a virgindade com o astro da MPB quando ela tinha apenas 13 anos, enquanto ele já estava com 40.

“A prova do crime! Caetano Veloso macaco pedófilo!”, xingou Maria Carla, que se apresenta nas redes sociais como farmacologista e pesquisadora do Laboratório de Biologia Molecular do Instituto Butantan, em São Paulo. A postagem ainda está no ar no Twitter, e Caetano pede sua remoção e uma indenização de R$ 30 mil.

De fato, o casal começou a namorar quando ela tinha 13 anos, e ele, 40. Entretanto, diferentemente de hoje, em 1986 não era crime se relacionar com uma pessoa menor de 14 anos. As decisões eram tomadas caso a caso pelos juízes.

O . procurou a assessoria de imprensa de Caetano Veloso e Maria Carla Petrellis pelas redes sociais, mas não obteve resposta até a publicação deste texto.

A reportagem também questionou o Insituto Butantan para confirmar se Maria Carla realmente integra o quadro de funcionários do centro de pesquisa, mas a instituição ainda não se manifestou.

Em suas redes sociais, o perfil de Maria Carla Petrellis a mostra como uma apoiadora do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, e do presidente dos Estados Unidos, que deixará o cargo em alguns dias, Donald Trump.

Confira o post de Maria Carla que ainda está no ar: