Caetano Zonaro, do ‘BBB1’, exalta casamento de 40 anos, dois filhos e quatro netos: ‘Dá para escrever vários livros’ | BBB21

Ele ficou marcado na história do Big Brother Brasil como o primeiro eliminado do reality. Mas, nem por isso, sua passagem pelo programa foi esquecida. Pelo contrário, Caetano Zonaro conta à #RedeBBB que, mesmo 19 anos depois de sua participação relâmpago no BBB1, ainda é lembrado e reconhecido pelo público.

“Fiquei marcado e reconhecido no Brasil inteiro. Me rendeu frutos e me rende, até hoje, publicidades e campanhas”, revela.

Caetano, à esquerda, no BBB1, e, à direita, atualmente aos 59 anos — Foto: Globo/Divulgação/Wanderley Massaro

Aos 59 anos, o ex-brother, que é apresentador, consultor de imagem e publicitário, mostra em um ensaio exclusivo que se mantém jovial e galã. Casado há 40 anos e avô de quatro netos, Caetano não esconde o orgulho da família que formou e se derrete ao falar dessa conquista: “Agradeço a Deus por ter saúde, por ainda me sentir jovem e ver essa família crescendo”.

Caetano Zonaro hoje é avô de 4 netos — Foto: Divulgação/Wanderley Massaro

Assista acima ao vídeo e leia abaixo a entrevista completa!

Carreira e amadurecimento

Natural de Jundiaí, no interior de São Paulo, Caetano chegou a morar durante dez anos em Florianópolis, Santa Catarina, mas voltou a viver na cidade natal nos últimos anos. E foi lá, na Estação Ferroviária da conhecida Terra da Uva, o cenário escolhido pelo ex-brother para posar para esses cliques inéditos.

Caetano posa para ensaio inédito — Foto: Divulgação/Wanderley Massaro

Modelo desde 1981, ele rememora que viajou o mundo desfilando para grifes internacionais renomadas e, no Brasil, também teve a oportunidade de estrelar grandes campanhas publicitárias e participar de lançamentos que marcaram época.

Caetano em diferentes trabalhos como modelo e fases da vida — Foto: Arquivo pessoal

No auge de seus 40 anos, topou a aventura de participar do primeiro BBB e, após a Eliminação prematura, sua carreira ganhou uma nova projeção.

“As pessoas me olhavam e diziam: ‘Conheço esse cara de algum lugar’. Era muito engraçado! Não associavam o meu nome à imagem”.

Caetano (à direita, vestindo branco) na casa do 'BBB1' — Foto: Globo

No entanto, ele soube surfar na onda da fama que o programa trouxe. Se tornou apresentador de TV ligado ao mundo da moda, conheceu celebridades, fez presenças VIPs em eventos pelo país, participou de desfiles e, atualmente, comanda uma revista eletrônica e uma rede social que aborda assuntos sobre estilo, beleza, viagens e gastronomia.

Caetano, logo após deixar o 'BBB1', ao lado do filho Rafael — Foto: Arquivo pessoal

Quando questionado sobre a diferença do Caetano que entrou na casa do BBB1 e o Caetano de hoje, ele é assertivo ao responder:

“Acredito que a maior diferença tem a ver com o amadurecimento. Dizem que o homem amadurece só após os 50 anos, então, eu fiz 59 e acho que amadureci muito mais do que quando tinha 40. Eu me sentia mais ‘molecão’. Agora, me sinto mais responsável pelas minhas atitudes, por muitas coisas…”

“Muitas novidades vieram com o passar do tempo, mas os sonhos continuam os mesmos, os ideais, a vontade de fazer as coisas acontecerem. Isso permanece”, declara.

Caetano fala sobre amadurecimento após os 50 anos — Foto: Divulgação/Wanderley Massaro

Sempre ao lado da amada, Cristina, Caetano também se sente realizado com o casamento sólido que eles mantêm há 40 anos e com os frutos do amor: a família.

Caetano e Cristina estão casados há 40 anos <3 — Foto: Arquivo pessoal

“A Cristina é uma guerreira, me aguentar 40 anos não é fácil, não (risos). É muito legal passar por tantas experiências juntos, dá para escrever vários livros. Dois filhos (Thaís e Rafael) e agora quatro netinhos. E olha, eu já tenho um neto que vai fazer 18 anos, Makanaakua, que nasceu em Honolulu (no Havaí). O Lorenzo, que tem 6 anos, nasceu em Florianópolis, a Laurinha tem 3, e o Conan também vai fazer 3 anos”, se derrete o vovô.

À direita, em registro mais antigo, Caetano com a filha e o neto Makanaakua (que hoje tem 18 anos) e, à esquerda, os netos Laura e Lorenzo, filhos de Rafael — Foto: Reprodução/Instagram

Os quatro netos de Caetano Zonaro — Foto: Arquivo pessoal

Makanaakua, neto mais velho de Caetano — Foto: Arquivo pessoal

Apesar de trazer na bagagem a experiência de modelo internacional e manter atenção contínua com o corpo, saúde e imagem, Caetano garante que não se sente um homem vaidoso. “Embora, eu goste de me cuidar sim”, complementa.

Caetano Zonaro fala sobre vaidade — Foto: Divulgação/Wanderley Massaro

Prova disso é que quatro décadas depois do início da carreira, ele entrega que veste o mesmo manequim.

“Comecei na moda em 1981, vestindo o modelo 42 de calça e até hoje uso 42. Acho que cuidando da mente e do espírito, você vai estar sempre bem. Isso faz a diferença. (…) Nunca fumei e acho que isso tudo ajuda você ter uma pele melhor, ter brilho nos olhos”.

Caetano comenta sobre seu estilo de vida saudável e diz que veste mesmo manequim há 40 anos — Foto: Divulgação/Wanderley Massaro

O jeito moleque, que ele comentou ter aos 40, ainda prevalece no espírito do Caetano que completará 60 anos em junho deste ano. “Cuido da minha alimentação, gosto de colher uma fruta no pé, gosto de plantar, de cozinhar e de comer a comida que eu faço. Subir em uma árvore até hoje, aos 59, em um pé de abacate enorme que tem na minha casa, que eu plantei, não tem preço”.

“Nasci no interior, sou de Jundiaí, cresci subindo em árvores e até hoje continuar fazendo isso… Agradeço a Deus pela minha saúde”, celebra.

Caetano gosta de subir em árvore para colher abacate — Foto: Arquivo pessoal

Foram apenas sete dias na primeiríssima casa mais vigiada do Brasil, mas dias intensos. E se teve um destaque na passagem de Caetano pelo reality, com certeza foi a ligação que ele teve com a cachorrinha Molly, mascote dos brothers.

“Do momento que ela entrou até o momento que eu saí eliminado, ela só ficava do meu lado, gerando ciúmes em todo mundo lá dentro. Era muito legal porque realmente ela era uma Big Brother, não estava interessada naquele prêmio. Ela me dava uma força danada”, lembra o ex-participante.

Caetano com a cachorrinha Molly, na casa do 'BBB1' — Foto: Globo

Sobre o fato de ter estreado logo na berlinda com a, então, sister Helena e depois ter inaugurado a lista de primeiros eliminados do BBB, Caetano avalia: “Fui indicado pelo Líder [Sérgio], então não foi uma rejeição da casa. Foi um ciúmes que o Líder teve comigo lá dentro e acabou me colocando no Paredão. E eu questionava, mas ele não tinha resposta, não deu resposta.”

“Fui eliminado com 5% de diferença da Helena, foi quase um empate. Então, não tive uma rejeição da casa e nem do público”, comenta ele, que saiu com 55% dos votos no primeiro Paredão da história do programa.

Caetano enfrentou a atriz e modelo Helena no primiero Paredão da história do BBB e foi eliminado com 55% dos votos — Foto: Memória Globo

Agora, será que após poder acompanhar outras 19 edições do BBB, Caetano faria algo diferente para evitar a Eliminação prematura? Ele analisa e responde:

“O que faria hoje de diferente na casa para não ser eliminado é passar totalmente despercebido. Para não atrair a atenção dos concorrentes e não ser visto como alguém forte, como foi o caso. No primeiro momento, eu ia me manter mais neutro, mas iria mostrar personalidade no jogo sim. Porque as pessoas aqui fora gostam de ver quem tem personalidade”.

Caetano comenta o que faria de diferente no jogo hoje — Foto: Divulgação/Wanderley Massaro

