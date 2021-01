Caio agradece Lumena por conversa: ‘Estou para aprender’ | casa BBB

“Eu só quero poder falar, sem ninguém me interromper, não desrespeitando ninguém, por favor. Meu anjo, com todo o respeito do mundo, eu te peço desculpas. Eu não preciso de câmera, eu venho de um mundo que não tem câmera. O principal motivo de eu ter vindo, é também te pedir desculpas, porque eu sei que te atingiu, te machucou. Desculpa por ter quebrado uma impressão que talvez você tivesse de mim. E pelo segundo ponto: eu quero te agradecer, porque são atitudes assim… Espero que você tenha visto que foi totalmente inocente, sem intenção nenhuma. Mas te agradecer por estar me mostrando uma coisa que várias pessoas podem ter se ofendido. Outra coisa, eu sou da roça, o único tom que eu dou conta de usar é esse, não é agressivo, não estou nervoso, me desculpa”.