Caio Alexandre lamenta nova derrota do Botafogo mas acredita no milagre

O Botafogo precisa desesperadamente somar pontos para escapar do rebaixamento à série B do Brasileiro, mas chegou à quinta derrota consecutiva nesta quarta-feira. Diante do Atlético-GO, na abertura da 31ª rodada, o Alvinegro saiu na frente mas sofreu a virada por 3 a 1. Apesar do atual momento, o meia Caio Alexandre acredita no milagre: “Ainda dá”, afirmou o jogador após a partida.

A derrota manteve a equipe na lanterna na tabela de classificação, com 23 pontos em 31 jogos. A distância para a primeira equipe fora da zona do rebaixamento é de pelo menos nove pontos.

“Ainda dá. Enquanto a gente tiver chance matematicamente a gente vai lutar até o final”.

“Enquanto houver esperança a gente vai lutar, vai se dedicar ao máximo pra tirar o Botafogo dessa situação. Então a gente tem que trabalhar quietinho e fazer o nosso melhor, porque domingo a gente tem um clássico e a gente quer sair dessa situação o mais rápido possível”, completou.

Considerando uma pontuação mínima de 39 pontos para escapar da degola, o Fogão teria de vencer ao menos cinco dos sete jogos restantes e empatar os outros dois. Uma missão quase impossível para uma equipe que venceu apenas quatro jogos na competição.

“Situação muito complicada. A gente conseguiu abrir o placar, fizemos 1 a 0 com o Babi, mas não conseguimos segurar o resultado e o Atlético acabou virando o jogo. Mas creio que a gente tem que trabalhar em silêncio agora, trabalhar, trabalhar, trabalhar…”

No próximo domingo, o Botafogo tem pela frente o clássico diante do Fluminense. Na sequência, tem Palmeiras (F), Sport (C), Grêmio (C), Goiás (F), São Paulo (C) e Ceará (F).