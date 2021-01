Caio ameaça desistir do BBB21 após climão e é impedido por colegas; vídeo · .

Abalado após a confusão da maquiagem, Caio Afiune ameaçou desistir do Big Brother Brasil 21. Nesta quarta-feira (27), o fazendeiro tentou tirar seu microfone e sair da disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão no terceiro dia de confinamento, mas foi impedido pelos colegas de dar sequência à atitude.

No quarto inspirado na novela Cordel Encantado (2011), o goiano conversava com Juliette Freire sobre a polêmica, quando tirou a faixa com a bateria do microfone e deu início à tentativa de soltar o aparelho do pescoço –o que é proibido no reality e acarreta punição.

Ao perceber a atitude de Caio, Juliette tentou acalmar o brother. Rodolffo Matthaus se assustou com o comportamento e também passou a tranqulizar o amigo: “Não compadre, vem cá, onde você vai?”. Em seguida, Caio respondeu o cantor, mas não foi possível escutar o diálogo.

“Eu sei, deixa eu te contar um ‘causo’. Esse é o primeiro de muitos. Você está aqui para testar a sua cabeça, é justamente isso aqui”, explicou o ex-marido de Rafa Kalimann.

Confira o momento em que Caio tenta desistir do reality:

O CAIO QUERENDO DESISTIR pic.twitter.com/Nek46InpfD

— ma ri. (@acostumadinha) January 27, 2021

Entenda o caso

A polêmica teve início durante uma ação publicitária de uma empresa de cosméticos. A casa foi dividida em dois grupos, e o primeiro decidiu adaptar a dinâmica para que as mulheres maquiassem os homens.

Lumena Aleluia ficou incomodada ao ver os brothers maquiados e com atitudes estereotipadas de mulheres e travestis. A baiana se emocionou e começou a desabafar sobre o seu descontentamento para os colegas. Do outro lado, Caio, Fiuk e Rodolffo não sabiam o motivo para a sister ficar daquela maneira e se preocuparam em terem a ofendido.

Minutos após as especulações e fofocas, Lumena explicou a sua argumentação para Caio e os outros brothers: “Em mim, tocou em um lugar muito violento. A sua ‘brincadeira’ chegou aqui grandão”.

“Meu anjo, com todo o respeito do mundo, eu te peço desculpas. Sei que te atingiu, te machucou. Quero te agradecer, espero que você tenha visto que foi totalmente inocente, sem intenção nenhuma. Mas te agradecer por estar me mostrando uma coisa que várias pessoas podem ter se ofendido”, suplicou o fazendeiro.

Confira os vídeos:

Lumena explicando pro Caio que o que a doeu foi lembrar da vivência de suas amigas trans e travestis. “O que você brincou hoje, para as outras pessoas, é violência.” #BBB21 pic.twitter.com/GBNLSarhDf

— Lumena Aleluia Portal🏹🐸 (@LumenaPortal) January 27, 2021

Caio agradecendo a Lumena pq ele aprendeu sobre algo que ele nunca tinha pensado, eles já se resolveram agr aquietem o fogo de vcs #BBB21pic.twitter.com/smK0Y7qtU5

— jordana (@Imjsecret) January 27, 2021

