Caio Castro aplica trote, imita Bolsonaro e pede emprego em comédia stand-up · .

Caio Castro imitou Jair Bolsonaro e pediu emprego para atuar como comediante stand-up, alegando dificuldades financeiras e falta de trabalho na Globo. Mas tudo não passou de uma brincadeira que o ator aplicou em um trote durante sua participação no A Culpa É do Cabral, humorístico do Comedy Central que estreia nesta segunda (18) sua nova temporada.

O namorado de Grazi Massafera recebeu a missão de sacanear Bruna Louise, humorista que namora Thiago Ventura, um dos apresentadores do programa. Durante o telefonema, ele foi obrigado a pedir a ajuda da vítima para conseguir um emprego de comediante, e também teve que encaixar em sua fala algumas frases desconexas, como “rebimboca da parafuseta” e “peque e pague”.

Bruna, que é fã de Caio, demorou para acreditar que estava falando com o galã da Globo. “É o Caio Castro? Aham, me liga de vídeo pelado. Não tenho nem roupa, nem calcinha, para atender essa ligação”, disse a humorista. Ele não perdeu o rebolado e se manteve sério em sua missão.

“A quarentena deu uma quebrada nos meus trampos, não tô conseguindo fazer novela, tá tudo parado lá [na Globo]”, começou o ator. “Queria fazer um stand-up, uma collab [colaboração], com você, porque eu me considero até engraçado. Eu imito umas pessoas, ‘eu sei imitar o Bolsonaro, tá okay?’ [disse o ator, tentando reproduzir a voz do presidente].”

O quinteto que apresenta o A Culpa É do Cabral não controlou a gargalhada, mas Caio se manteve sério. “Eu me considero até engraçado em algumas coisas e eu queria ver a possibilidade. Mas não fazer em show [convencional], sei lá, fazer no pesque e pague, todo mundo fica pescando meio separado, com distanciamento social de boa”, completou.

“A ideia é horrível, mas como é você a resposta é sim. Se você falar: ‘Bruna, vamos lamber um corrimão’, eu vou agora. A gente começa a escrever essa semana, vai lá em casa”, respondeu Bruna Louise.

Reinvenção na pandemia

Nesta segunda, A Culpa É do Cabral atinge a marca de 100 episódios. E para comemorar a nova fase, o humorístico precisou se reinventar. Além de novos quadros, armou-se um esquema para que o programa fosse produzido em tempos de pandemia.

Com plateia virtual, distanciamento entre os cinco apresentadores e uma série de protocolos rígidos de higiene, a nova temporada apresenta dois quadros inéditos: De Frente com o Cabota, uma sátira do clássico De Frente com Gabi, apresentado por Fabiano Cambota; e o Na Cama com RM, em que Rodrigo Marques responde a dúvidas dos colegas e da plateia virtual sobre sexo.

Além de Caio Castro, a lista de famosos que participam da nova leva de episódios conta com Pequena Lo, Sidney Magal, Pyong Lee, Priscilla Alcântara, Yudi Tamashiro, entre outros. Os episódios inéditos de A Culpa É do Cabral vão ao ar todas as segundas, às 22h.