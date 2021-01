Caio Coppolla faz acordo com a CNN Brasil e retorna à rádio Jovem Pan · .

Fora da Jovem Pan desde o fim de 2019, Caio Coppolla volta à rádio em 1º de fevereiro. A informação foi confirmada pela empresa ao .. O comentarista terá um boletim diário na programação no fim de tarde; ele continua contratado pela CNN Brasil, mas conseguiu fazer um acordo sobre o contrato de exclusividade que mantinha com o canal de notícias.

O “namoro” entre Coppolla e Jovem Pan começou no ano passado. O youtuber, no entanto, estava esperando o aval da CNN para acertar a sua volta, já que a rede de TV paga ocupa uma faixa de programação da rádio Transamérica.

O jornalista será responsável pelo informativo Boletim Copolla, que vai ao ar durante 10 minutos entre os programas 3 em 1 e Os Pingos nos Is, das 17h50 às 18h.

Às sextas-feiras, o boletim se estenderá um pouco mais e terá 25 minutos na programação, até às 18h15. As notícias serão sempre reprisadas no Jornal da Manhã do dia seguinte. A estreia acontece em 1º de fevereiro.

Até 2019, Copolla foi comentarista político do Morning Show, mas deixou a emissora para fechar com a CNN Brasil. No canal de notícias, ele passou pelo quadro O Grande Debate e atualmente está no Liberdade de Opinião, que vai ao ar na faixa vespertina.