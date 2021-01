Caio, do BBB21, tem duas filhas e quer ser famoso | participante

•Desde criança acompanhou o pai e o avô com a lida no campo e sempre quis também seguir esse caminho;

•Mora com a noiva e tem duas filhas: Alice, de 6 anos, de um relacionamento anterior, e Manuella, de 10 meses, com a atual;

Caio é participante do BBB21 — Foto: reprodução Instagram

•Apesar de trabalhar no campo, não faz o estilo cowboy 24 horas por dia. Diz que “tem lugar para usar bota e chapéu”;

•É fã do Big Brother Brasil e sempre que acompanha o programa tem vontade de entrar no jogo para falar o que as pessoas não têm coragem;