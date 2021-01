Caio e Rodolffo falam de assunto proibido e levam bronca da direção · .

Melhores amigos no BBB21, Caio Afiune e Rodolffo Matthaus levaram uma chamada de atenção da direção ao tocarem em um assunto proibido dentro do reality show. Os dois estavam começando a comentar sobre o processo seletivo para o programa, mas foram rapidamente interrompidos.

O assunto surgiu enquanto a dupla estava na sala se arrumando para a festa do líder, na noite desta sexta-feira (29). Caio iniciou o papo sobre as tentativas que fez para participar da disputa pelo prêmio por R$ 1,5 milhão na atração.

No momento que disse que foi até Goiânia, a câmera do pay-per-view e do Globoplay rapidamente mudou para o quarto e um sinal sonoro tocou. Os brothers no quarto olharam para as telas que dão os recados. No momento seguinte, um outro apito.

“O Caio e o Rodolffo falando alguma besteira”, soltou Juliette Freire, indicando que a bronca na tela era direcionada aos dois. O sinal tocou quatro vezes ao todo, até eles saírem do tema de vez.

No contrato que assinam com a Globo, os participantes sabem que alguns temas dentro da casa são proibidos, como política, menções aos programas da concorrência e processo seletivo para o Big Brother Brasil.

Saiba tudo sobre o BBB21 com o podcast O Brasil Tá Vendo

Ouça “#24 – Quem são os protagonistas, barraqueiros e embustes do BBB21?” no Spreaker.