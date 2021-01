No Quarto Cordel, Rodolffo e Sarah se preparam para dormir. Caio entra no quarto e fala para os brothers sobre Fiuk: “Ele está lá agora, contando a versão dele. Já está passando para a frente aquela versão dele, que a gente não soube entender a simplicidade das coisas”. O cantor sertanejo responde: “Pelo amor de Deus”. Mais cedo, os participantes da Xepa se desentenderam com a compra de mercado.