Caio sugere união das mulheres contra homens no primeiro Paredão | casa BBB

Após Prova da Imunidade, brothers conversam sobre o primeiro Paredão do BBB21. Caio palpita: “Não é de sacanagem, nada contra. Qualquer mulher que for líder, um dos homens vai para o pau”. De acordo com fazendeiro, as mulheres já estão muito unidas na casa. “Depende da mulher, mano”, diz Lucas Penteado.