Caiu ou não? Perfil do Paulistão responde se São Paulo foi rebaixado no estadual de 1990

O perfil oficial do Campeonato Paulista deu o veredicto sobre uma discussão que acontece desde a edição de 1990 do estadual. Pelos stories do Instagram, a página abriu uma caixinha de verdade ou mentira e respondeu perguntas dos torcedores sobre o torneio.

Uma dessas questões perguntava se o São Paulo foi rebaixado no Paulistão de 1990. A resposta do perfil foi curta e precisa.

– “Mentira”. O Regulamento do Paulista de 1990 não previa rebaixamento para a chamada Divisão Especial – respondeu a página.

Perfil do Paulistão desmentiu descenso (Foto: Reprodução/Instagram)

A polêmica começou quando o São Paulo fez uma campanha muito ruim em uma competição de regulamento confuso. O Tricolor não conseguiu chegar à fase final, que contou com a participação de 14 equipes. Apesar do regulamento citar que não havia descenso naquela temporada, pairou uma dúvida.

Isso porque a classificação no Paulista de 1990 determinava em que grupo cada equipe disputaria o Paulista do próximo ano. Os 14 melhores formariam o Grupo 1. Os demais jogariam no Grupo 2, que teria os 10 clubes que não avançaram em 1990 (caso do São Paulo) mais as quatro equipes que subiram da divisão especial naquele ano.