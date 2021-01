CAIXA começa a renumerar contas de poupança dos seus clientes; veja como se cadastrar

A caderneta de poupança completou 160 anos. Como forma de modernização de seus sistemas e comemoração pela data, a Caixa Econômica Federal fez algumas mudanças. Veja quais são!

Entre as mudanças está a renumeração das contas de seus clientes. Em vez da identificação 013, o código da caderneta de poupança da Caixa passou a ser 1288.

Outra mudança é que, em vez de oito dígitos, a conta passará a ser identificada com nove dígitos. Ou seja, uma conta antes identificada como 9999.013.99999999-9 passará a ser identificada como 9999.1288.999999999-9.

Essas atualizações estão sendo feitas por etapas, por isso nem todos os clientes podem percebê-las imediatamente.

Conta da Caixa

O cliente da poupança da Caixa pode consultar o novo número da conta no app do banco, internet banking, extratos impressos nos caixas eletrônicos, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui. Mas, por enquanto, será possível utilizar qualquer um dos dois números, o antigo e o novo.

O cartão e a senha continuam funcionando. A nova emissão vale apenas se o atual vencer ou se o cliente pedir por uma segunda via. O usuário, senha online, assinatura eletrônica e chaves Pix continuam sendo os mesmos. Débitos e créditos que foram agendados acontecerão de forma automática, mesmo no número antigo. Entretanto, o banco recomenda que o cliente faça o acompanhamento das transações.

Segundo a Caixa, esse processo de modernização também trará outras vantagens aos clientes, como transações 24 horas por dia e a qualquer dia da semana, além do acompanhamento das movimentações em tempo real.

A conta poupança social digital da Caixa não passará por alteração. Essa conta é utilizada, por exemplo, por beneficiários do Bolsa Família e do auxílio emergencial. Esse grupo poderá continuar fazendo as movimentações de sempre pelo aplicativo Caixa Tem.