Caixa libera microcrédito até R$ 21 mil de fácil contratação em 2021

A Caixa Econômica Federal é uma das instituições financeiras que fornecem o Microcrédito Produtivo Orientado (MPO), empréstimo em dinheiro oferecido a microempreendedores de baixa renda.

Através dessa modalidade de empréstimo, o banco concede recursos para quem tem um negócio e precisa adquirir materiais, equipamentos, melhorar o ambiente de trabalho ou para dar auxílio em outras necessidades do empreendedor.

O valor recebido depende da análise de crédito, assim como da capacidade de pagamento do negócio. A primeira contratação pode ser feita a partir de R$ 300, com possibilidade da renovação evoluir para contratos de até R$ 21 mil.

O prazo para pagamento varia de 4 a 24 meses, conforme tabela publicada na Caixa:

Valor Prazo De R$ 300,00 a R$ 1.000,00 6 meses De R$ 1.000,01 a R$ 1.500,00 De 07 a 09 meses De R$ 1.500,01 a R$ 2.500,00 De 10 a 18 meses De R$ 2.500,01 a R$ 5.000,00 De 19 a 24 meses Pessoa Jurídica De R$ 300,00 a R$ 1.000,00 04 meses De R$ 1.000,01 a R$ 2.500,00 06 meses De R$ 2.500,01 a R$ 4.750,00 De 09 a 11 meses De R$ 4.750,01 a R$ 7.500,00 De 12 a 18 meses De R$ 7.500,01 a R$ 10.000,00 De 20 a 24 meses

Vantagens

Uma das vantagens é que o valor da taxa de juros é uma das menores do mercado. Além disso, não há exigência de garantias no empréstimo. Veja os benefícios:

Valor do empréstimo liberado na contratação;

Orientação empresarial, focando nas características do seu negócio;

Prazo e valores que cabem no orçamento;

Escolha do melhor dia do mês para vencimento da prestação;

Possibilidade de renovação e novos contratos de até R$ 21 mil.

Quem pode solicitar?

Para solicitar o Microcrédito Produtivo Orientado da Caixa será necessário atender os seguintes requisitos:

Ser maior de 18 anos;

Não ter nome em cadastros de inadimplentes, como CADIN, SERASA, SINAD e SCPC*;

Ter conta na Caixa (conta corrente, poupança ou conta Caixa Fácil);

* CADIN (Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal), SERASA (Empresa de Informações de Crédito), SINAD (Sistema de Inadimplentes da Caixa), SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito).

Ao procurar uma agência da Caixa, os funcionários do banco vão consultar se você atender aos requisitos da Lei 13.636/2018 e resolução CMN 4713/2019. Seu cadastro será analisado e após aprovação ocorrerá a assinatura do contrato já com depósito do recurso diretamente na conta.

Pagamento

Para pagamento, o banco conta com várias opções. O cliente poderá pagar em casas lotéricas portando apenas o número do CPF e o código do convênio. Além disso, é disponibilizado a opção de débito em conta na Caixa ou através de (10837039).

Vale destacar que o empreendedor poderá pagar todo o empréstimo via site, boleto bancário, pelo Facebook ou Twitter da Caixa.

Para mais informações, o cliente poderá entrar em contato através dos números: