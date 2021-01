CAIXA libera novo crédito para reformar da sua casa em 2021

Você tem o sonho de reformar sua casa, porém não tem todo dinheiro para isso? Saiba que você pode usar o “Construcard”.

Ele é uma linha de crédito oferecido pela Caixa, onde você poderá comprar diversos materiais de construção para transformar a sua casa do seu jeito. Os itens devem ser comprados em lojas credenciadas da Caixa.

Assim que você contrata o financiamento de crédito para reformar a sua casa, você recebe um cartão e tem até seis meses para comprar tudo o que precisar.

Com o cartão, você pode comprar, além de materiais de construção mais comuns (como tijolos, esquadrias, pisos, telhas e tintas), armários não removíveis, piscinas, elevadores, caixas-d’água, aquecedores solares, aerogeradores e equipamentos de energia fotovoltaica, entre outros.

De acordo com a Caixa, “além da facilidade do débito em sua conta corrente, você conta com a segurança e a agilidade da Caixa e com uma rede de milhares de lojas conveniadas”, diz a instituição financeira.

Como funciona o crédito para reformar sua casa ?

O financiamento é feito em duas fases. A primeira dura de dois a seis meses. Ela começa a contar a partir da contratação do financiamento, consequente recebimento do cartão e compra dos materiais. Você só pagará os juros dos valores utilizados.

Após isso, começa a segunda fase. Está pode durar de 1 a 240 meses (20 anos). Nela começa o pagamento do que você deve. Ou seja, todo mês você deverá quitar a sua parcela e devolver o dinheiro para Caixa.

Importante destacar que a segunda fase só começa após o término da primeira.

Vantagens

De acordo com a própria Caixa, são quatro vantagens:

Facilidade

Já que as compras são feitas com um cartão e o pagamento feito através de débitos na sua conta

Condições especiais

Condições especiais também são oferecidas para quem recebe seu salário pela Caixa ou então apresentar, por exemplo, a alienação fiduciária de bem imóvel, caução de aplicações financeiras e/ou alienação fiduciária de veículos.

Prazos flexíveis

O prazo para pagamento vai até 240 meses. Em outras palavras, 20 anos. Para estender o prazo, porém é necessário apresentar algum bem. Sendo possível, a alienação de bem imóvel ou caução de aplicação financeira).

Comodidade

O cartão Construcard pode ser desbloqueado no Atendimento Cartão Construcard pela internet ou Aplicativo Construcard (disponível para iOS e Android). Todas as informações de compras realizadas são enviadas via SMS.

Você quer consultar as lojas parceiras e saber onde poderá comprar os itens para reformar sua casa? Tire seu sonho do papel a consulte os endereços aqui.