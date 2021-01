Caixa Tem vai liberar crédito para financiamento da compra da casa própria

Grande novidade. O Microcrédito do programa Casa Verde e Amarela, programa que substitui o Minha Casa Minha Vida, será liberado por meio do aplicativo Caixa Tem. A medida deve tornar o banco digital com transações autorizadas pelo Banco Central neste início de 2021.

De acordo com informações do presidente da CAIXA, Pedro Guimarães, o banco poderá atender, inicialmente, em torno de 10 milhões de pessoas e que, segundo ele, “não há a menor possibilidade” de uma operação dessa grandeza não ser via banco digital. A declaração foi dada durante coletiva para apreciação de resultados.

De acordo com Guimarães, 85% do crédito imobiliário disponibilizado pela Caixa são de origem dos correspondentes do banco (como lotéricas e correspondentes bancários), que atuam em locais onde não há agências. Sendo assim, com o banco digital em funcionamento, todas as pessoas poderão ser atendidas sem grandes problemas na prestação de serviço.

Aumento de crédito a ser liberado; veja como fica

O PIX está confirmado para ser utilizado para reforçar a segurança nas transações por meio da liberação de crédito em massa pelo banco digital. Segundo Pedro Guimarães, o banco cadastrou 18,5 milhões de chaves Pix, 47% destas pessoas usaram o aplicativo Caixa Tem, mostrando assim o avanço da digitalização bancária no Brasil.

“A bancarização é um fato. Essas pessoas entraram via Caixa Tem, se bancarizaram e hoje já têm movimentação bancária, inclusive no Pix”, disse.

No primeiro trimestre de 2020, a estatal registrou a maior contratação de crédito imobiliário da história, sendo liberado R$ 33,2 milhões. Esse valor é 21,5% superior que o registrado no segundo trimestre deste ano e 58,7% maior ao mesmo período de 2019.

“Retomamos ao nível operacional de antes do coronavírus e crescemos mais do que o ano passado. Aconteceu o mesmo em relação ao consignado”, afirmou Guimarães. Quem escolheu o consignado, a contratação foi de R$ 21,9 milhões durante o mesmo período, mostrando um crescimento de 60,6% comparado ao ano anterior.

Benefícios do Caixa Tem

Segundo Pedro Guimarães, entre os meses de julho e setembro de 2020, foram destinados cerca de R$ 356 bilhões para 130 milhões de pessoas. Com isso, de acordo com o levantamento da instituição, entre 10 adultos, 8 recebem algum benefício, como auxílio emergencial, FGTS emergencial, programa de manutenção do emprego (BEm) e antecipação do PIS.