Calígula: Conheça tudo sobre o imperador romano

Caio César Germânico, conhecido como Calígula, foi um imperador romano que ficou marcado por seu governo autoritário.

Vale dizer que ao longo da história muitos imperadores e governantes ficaram deslumbrados com o poder e acabam exercendo seu mandato de forma autoritária.

Conhecer mais sobre a vida e governo dos imperadores romanos poderão auxiliá-lo em questões de vestibulares de todo país, assim como no Enem. Por isso fique ligado no assunto, acompanhe!

Quem foi Calígula?

Calígula, nasceu em 31 de agosto no ano 12, era filho de militar e viveu dos 2 aos 4 anos no exército com a sua família.

No entanto, quando chegou ao cargo de imperador, Calígula ficou marcado como autoritário e louco.

Algumas histórias conhecidas é que o imperador assassinava pessoas aleatoriamente, somente por prazer. A saber, ele chegou a nomear seu cavalo para um cargo importante em seu governo.

Ademais, Calígula era filho de Germânico Júlio César, um príncipe, que era militar muito respeitado. Além disso, ele também era neto de Octávio Augusto, por parte de mãe.

Dessa maneira, Calígula acabou sendo valorizado por conta da sua linhagem e possuía enorme prestígio com os cidadãos que os viam como sucessor de seu pai.

Após o falecimento de seu pai e o banimento da sua mãe no império, em 32 ele acabou adotado pelo seu tio Tibério, que era imperador.

Já em 37 quando seu tio vem a falecer, Calígula foi declarado seu sucessor.

Imperador

O início de seu governo foi tranquilo, tendo em vista que o imperador Calígula tinha forte influência de sua avó. Entretanto, após o falecimento da avó, o imperador adoeceu e ficou de cama.

Após a sua completa recuperação, mudou radicalmente seu governo, tornando-se um líder completamente autoritário.

Segundo especialistas, a figura de Calígula ficou marcada na época como um psicopata, manipulador, além de executar e violentar pessoas sexualmente.

Em síntese, Calígula era um governante desequilibrado. Por conta disso, foi responsável por grandes atrocidades, e por isso tinha uma grande resistência da aristocracia que não aceitava seu governo.

Por isso, em 41 o imperador Calígula acabou sendo assassinado em seu próprio palácio.

Fatos e Mitos

Selecionamos alguns fatos importantes sobre o imperador, veja!

Calígula tinha uma relação nada amistosa com alguns elites da época, o que pode ter influenciado em sua postura autoritária.

O imperador espalhou diversas estátuas suas, como se ele fosse de fato uma divindade.

Ele realmente ficou muito doente, além disso ele sofria com problemas fisiológicos

Muitas notícias sobre o imperador são questionadas por pesquisadores, tendo em vista a sua péssima relação com a aristocracia da época, podendo ter notícias enviesadas.