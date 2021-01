Call of The Sea é um mergulho lovecraftiano sem todo o terror abissal

O universo de horror cósmico criado por H.P. Lovecraft já serviu de inspiração para diversos filmes e games, como Bloodborne e Call of Cthulhu. E agora, a desenvolvedora Out of the Blue decidiu beber desta fonte, lançando em 8 de dezembro Call of The Sea, seu título de ação e puzzle baseado nos trabalhos do famoso escritor.

Mas será que este jogo indie vale a pena? Confira nossa análise para descobrir!

Norah, a aventureira

Em Call of the Sea voltamos para o ano de 1934 e acompanhamos a jornada de Norah Everhart, uma mulher acometida por uma doença que a Medicina não consegue explicar e que já tomou a vida de outros membros de sua família, incluindo sua mãe.

Nossa protagonista está em busca de seu marido Harry, que partiu em uma expedição justamente para encontrar uma cura para sua amada, mas acaba desaparecendo de forma enigmática.

A única pista do paradeiro do homem é um pacote misterioso contendo uma foto dele, uma chave, uma estranha faca ritualística e uma nota com coordenadas marítimas, que levam a personagem até uma linda ilha paradisíaca ao leste do Taiti.

Contudo, o local parece não ter sido feito para aproveitar e relaxar, exibindo resquícios de uma civilização perdida que apontam para um passado sombrio e cheio de segredos que parecem ter levado a tripulação de Henry e de outra embarcação, Lady Shannon, à loucura.

Ao desenrolar da trama, descobrimos mais detalhes sobre o final infeliz daqueles que ousaram pisar na ilha, como sua sanidade foi se esvaindo gradualmente, e somos obrigados a ajudar Norah tomar uma difícil decisão: viver ou amar.

Mesmo com inspirações no “Cosmicismo”, o game não faz parte do gênero de terror, sendo puxado mais para um conto de mistério e amor com muitas investigações a serem realizadas.

Sua duração é curta, mas a trama é envolvente e muito bem apresentada, e os comentários que a protagonista faz para si mesma ao explorar o local ajudam a entender mais sobre seu passado, seu casamento e o amargo futuro que sua enfermidade pode trazer.

A busca constante para solucionar o mistério

O estilo principal do título é puzzle, ou seja, é preciso explorar cada cenário com muito cuidado para encontrar todas as pistas necessárias que levarão a solução do quebra-cabeça.

Cada vez que Norah avistar algo importante, aparecerá uma nota nova em seu caderno, e são com estas dicas que o jogador precisa desvendar os problemas para avançar para a próxima área e compreender mais sobre o destino de Henry e o mal que acomete nossa exploradora.

Para quem gosta deste gênero, com certeza vai se divertir muito o título. Agora, se não for a sua praia, pode ser que Call of The Sea comece a ficar um pouco cansativo, principalmente no terceiro capítulo, no qual a quantidade de enigmas a serem desvendados me deixou um tanto quanto confusa e fiquei rodando por um tempo até descobrir a ordem certa de tudo.

E para quem gosta de fuçar cada cantinho dos mapas, o interessante é que existem itens secretos em cada capítulo, que são colecionáveis especiais que concedem parte dos troféus necessários para platinar o jogo.

Vale a pena?

Mesmo com alguns puzzles sendo meio confusos e demorando um pouco para desvendar, o game é relativamente curto. Ou seja, mesmo que você empaque em alguns momentos, não vai acabar extremamente entediado ou frustrado, e quando descobrir a solução, ainda será presenteado com mais uma peça da trama e do mistério da vida de Norah.

Os gráficos são simples, porém bonitos. A ilha passa de momentos muito coloridos para sombrios em uma transição bem pensada, e juntando com as referências ao universo de H.P. Lovecraft, é um prato cheio para quem quer experimentar algo novo em um final de semana e ainda ter tempo para fazer outras coisas.

Afinal, todo game tem sua dose de probleminhas, mas se você é fã do autor e curte uma boa história com dois finais bem pensados, então vale muito a pena dar uma chance para Call of The Sea.

Call of The Sea foi gentilmente cedido pela Raw Fury para a realização desta análise.

“Call of the Sea é um mergulho profundo no universo lovecraftiano, mas com as proteções necessárias para deixar os terrores abissais bem longe”



