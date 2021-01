Câmara de Campo Belo do Sul SC abre vagas para Agente de Serviços Gerais

No Estado de Santa Catarina, a Câmara Municipal de Vereadores de Campo Belo do Sul, faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo formar cadastro reserva no cargo de Agente de Serviços Gerais.

De acordo com o edital, a função exige o nível fundamental completo e oferta salário de R$ 1.108,77, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO e PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 18h do dia 20 de janeiro de 2021, no endereço eletrônico oficial da IBAM Concursos. O valor da inscrição está fixado em R$ 50,00.

A seleção consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 20 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática e conhecimentos técnicos profissionais. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 14 de fevereiro de 2021.

Informações do concurso

Concurso : Câmara de Campo Belo do Sul SC

: Câmara de Campo Belo do Sul SC Banca organizadora : IBAM Concursos

: IBAM Concursos Escolaridade : fundamental

: fundamental Número de vagas : cadastro reserva

: cadastro reserva Remuneração : R$ 1.108,77

: R$ 1.108,77 Inscrições : até 20 de janeiro de 2021

: até 20 de janeiro de 2021 Taxa de Inscrição : R$ 50,00

: R$ 50,00 Provas : 14 de fevereiro de 2021

: 14 de fevereiro de 2021 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO EDITAL 2021

100% de Acordo com Último Edital