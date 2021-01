Câmara de Penedo elege presidente e vice para biênio 2021/2022

Na cerimônia de posse do eleitos, realizada neste primeiro dia do ano de 2021, vereadores penedenses elegeram a nova mesa diretora, que irá atuar em dois anos na Câmara Municipal de Penedo.

Após posse dos parlamentares, prefeito e vice do município de Penedo, a solenidade realizada na Sala de Sessões Sabino Romariz passou a uma outra etapa do rito, a escolha dos que irão compor a mesa diretora.

O Vereador Manoel Messias Lima, Messias da Filó, como o mais antigo entre os edis, assumiu a presidência provisória neste dia para dar andamento aos trabalhos legislativos. Após cumprir o prazo regimental de 10 minutos para organização das chapas pretendentes, apenas uma foi registrada, tendo como presidente o Vereador Antônio de Figueiredo Barbosa Júnior (Júnior do Tó) e vice-presidente Raquel Maria Tavares.

A eleição foi iniciada em voto aberto, seguindo a sequência de ordem alfabética. Apenas três vereadores se abstiveram de votar, foram eles: Alcides Andrade Neto (Cidoca); Derivan Thomaz e Josué Marques da Silva (Bili Marques). Com isso, foram eleitos Júnior do Tó e Raquel Tavares com 12 votos de aceitação.

A eleição continuou com os outros membros da mesa diretora, que ficou assim: Rodrigo Regueira (1º Secretário); Irmão João (2 Secretário).