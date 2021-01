Câmara Municipal de Cuiabá MT anuncia novo Concurso público

Edital publicado. No Estado do Mato Grosso, a Câmara Municipal de Cuiabá faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público para preenchimento de 13 vagas em cargos de nível médio e superior no legislativo municipal.

As oportunidades são para os cargos de Contador e Controlador Interno (1 vagas); Técnico Legislativo (6 vagas); e Analista Legislativo (6 vagas). Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva dentre os cargos, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 3.789,85 a R$ 7.986,12, por carga horária de 30 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 1º de fevereiro até às 23h59 do dia 12 de abril de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Selecon. O valor da inscrição oscila entre R$ 80,00 a R$ 90,00.

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 40 questões de língua portuguesa, raciocínio lógico, matemática, noções de informática, legislação e conhecimentos específicos.; mais prova discursiva para o cargo de técnico legislativo. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 13 de junho de 2021.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

ATRIBUIÇÕES

TÉCNICO LEGISLATIVO: Auxiliar nas atividades desenvolvidas pelos ocupantes de cargos de ensino superior, dar suporte às Comissões Parlamentares, secretariar, recepcionar, digitar, redigir, arquivar, fotografar, técnicas em contabilidade, técnica em higiene e segurança do trabalho dentre outras atividades que requeiram escolaridade mínima de ensino médio completo.

ANALISTA LEGISLATIVO: Administração de recursos humanos, administração de patrimônio, material e serviços, administração financeira, contabilidade pública, orçamento, planejamento, organização e métodos, modernização, pesquisa e documentação histórica, inspeção e controle, comunicação social, projetos e programas, programação e análise de sistema, propaganda e marketing, parecer técnico, contratos e licitação, análise estatística, análise econômica, suporte às Comissões Parlamentares dentre outras atividades que requeiram escolaridade de ensino superior completo e registro nos respectivos órgãos de classe.

CONTADOR: Registrar a previsão da receita e a fixação da despesa, estabelecidas no Orçamento Público aprovado para o exercício, escriturar a execução orçamentária da receita e da despesa, fazer a comparação entre a previsão e a realização das receitas e despesas, controlar as operações de crédito, a dívida ativa, os valores, os créditos e obrigações, revelar as variações patrimoniais e mostrar o valor do patrimônio e fornecer aos gestores informações atualizadas e e- xatas para subsidiar as tomadas de decisões, aos órgãos de controle interno e externo para o cumprimento da legislação e às instituições governamentais e particulares, informações estatísticas e outras de interesse dessas instituições.

CONTROLADOR INTERNO: Coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle Interno do correspondente Poder Legislativo Municipal, promover a integração operacional e orientar a elaboração dos atos normativos sobre procedimentos de controle; apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, supervisionando e auxiliando as unidades executoras no relacionamento com o Tribunal de Contas do Estado, quanto ao encaminhamento de documentos e informações, atendimento às equipes técnicas, recebimento de diligências, elaboração de respostas, tramitação dos processos e apresentação dos recursos; assessorar a administração nos aspectos relacionados com o Controle Interno e Externo e quanto à legalidade dos atos de gestão, emitindo relatórios e pareceres sobre os mesmos; entre outros.

