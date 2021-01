Camila arranca passado de Leozinho das entranhas e paga caro · .

Com a volta de sua personalidade do mal, Camila (Agatha Moreira) vai se lembrar de um episódio que pode acabar com a farsa de Leozinho (Gabriel Godoy) em Haja Coração. A fotógrafa arrancará das entranhas de sua memória um delito cometido pelo marido da prima no passado. Ela tentará alertar Fedora (Tatá Werneck), mas será atacada pela loira na novela das sete da Globo.

Na sala da mansão dos Abdala, Camila e Leozinho vão discutir sobre a acusação que a morena fará contra ele. “Eu não sou bandido, você não sabe o que tá falando”, dirá o golpista.

“Ah, você pensa o quê? Que eu sou tapada igual a sua esposa? Só a Fedora mesmo para acreditar que alguém como você poderia ser um magnata árabe”, debochará a fotógrafa. Leozinho tentará confundir a prima de sua mulher.

“Camila, logo depois do primeiro acidente que você teve, você também cismou que tinha me visto e não era eu. Já tá tudo esclarecido, tá bom?”, tentará encerrar o assunto o malandro. “Eu tenho certeza que eu te vi! Era você, seu rato, assaltando aquela loja”, acusará com firmeza a ex-namorada de Giovanni (Jayme Matarazzo).

O personagem de Gabriel Godoy alegará que ela deve estar sob efeitos de remédios. A essa altura, a jovem terá sofrido um atentado e escapado de ser assassinada por Bruna (Fernanda Vasconcellos). A sequência irá ao ar no próximo dia 6, depois que a personagem de Agatha Moreira sair do hospital.

A filha de Lucrécia (Claudia Jimenez) continuará afirmando que era ele, sim. Em seguida, será exibida uma cena de flashback, e o público verá o bandido assaltando uma joalheria e sendo capturado pela polícia.

Camila toda suja após o ataque da prima

Cara de palhaça

“Cara de bandido a gente não esquece, que é pra nunca mais cruzar”, constatará a funcionária da Peripécia. Leozinho afirmará que deve ser alguém parecido com ele. Camila sugerirá que eles sigam até uma delegacia para tirar a história a limpo.

A megera, então, gritará pela prima. Fedora aparecerá na sala e ouvirá a história da fotógrafa. “Olha aqui, eu tenho vergonha de ter uma prima tão burra como você”, disparará Camila.

Irritada, a blogueira pegará doces em sua cesta e esfregará na cara da prima. “Quer saber? Vocês dois se merecem! Eu vou deixar você descobrir sozinha, porque eu quero ver você sofrer!”, esbravejará Camila, toda suja de doce.

Haja Coração foi exibida pela primeira vez em 2016 e é uma adaptação de Sassaricando (1987), escrita por Silvio de Abreu. Além dos spoilers, o . publica diariamente os resumos dos capítulos da reprise das sete.

A novela é de Daniel Ortiz, mesmo autor de Salve-se Quem Puder, que terminou de ser gravada e tem previsão de voltar ao ar nos próximos meses, apesar de a Globo não divulgar ainda a data nem o mês do retorno da novela que foi tirada do ar em março de 2020 devido à pandemia da Covid-19.

