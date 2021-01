Camila dá rasteira em Bruna e humilha advogada com gosto · .

Camila (Agatha Moreira) sacará que Bruna (Fernanda Vasconcellos) esconde algo sobre a prisão de Giovanni (Jayme Matarazzo). Em Haja Coração, ela vai manter a reconciliação com o mocinho em sigilo para tentar provar a inocência dele. A fotógrafa enganará a advogada, confiscará o processo do crime e ainda humilhará a rival com gosto na novela das sete.

“Não tenho de dar satisfação. Minha família é dona do Grand Bazzar. Posso pegar o que eu quiser”, vai disparar a personagem de Agatha Moreira ao ser flagrada por Bruna revirando suas gavetas. As cenas estão previstas para irem ao ar na próxima quinta-feira (21).

Com isso, a filha de Agilson (Marcelo Médici) dará uma rasteira na defensora da empresa dos Abdala. Elas terão uma pequena discussão, mas Camila sairá levando o processo da prisão de Giovanni em suas mãos. Ao se reconciliar com o rapaz, Camila exigirá que ele conte quem estava o acompanhando no cinema no dia em que os dois se encontraram por acaso e a tal moça se escondeu dela.

Ela ficará com a pulga atrás da orelha ao saber que era Bruna e que sua “amiga da onça” gosta dele desde antes de trabalhar no Grand Bazzar. A fotógrafa afirmará que não prejudicará o emprego da rival depois que o filho de Francesca (Marisa Orth) jurar que só sente gratidão pela ex-namorada.

A filha de Lucrécia (Claudia Jimenez) prometerá descobrir quem quis incriminá-lo e a usou para conseguir isso. Como não se lembra de nada, a jovem decidirá invadir a sala da advogada após o expediente. Bruna a pegará no flagra.

Teia de mentiras

“Que é que você tá fazendo aqui? Você na minha sala essa hora? Não precisa falar nada, eu conheço essa pasta. É a pasta do processo do Giovanni Riggoni Di Marino. Por que você quer essa pasta? Por que você não me pediu? Você está me escondendo alguma coisa? A gente é amiga, não é?”, vai perguntar a falsiane, cheia de desconfiança.

Camila rebaterá que pode pegar o que quiser e que só está fazendo isso porque ficou curiosa. “Você já sabe que ele é um bandido que estava te usando. Pelo que eu saiba vocês não estão mais juntos. Por que você está tão interessada no caso da explosão?”, insistirá a personagem que nunca aceitou o fim de seu romance com o rapaz.

“Eu tenho todo o interesse nessa explosão. Eu estava lá. Testemunhei, faz parte do meu passado e, agora, eu quero saber”, retrucará Camila. O telefone dela vai interromper o “interrogatório”, e a advogada verá que é Giovanni quem está ligando. Bruna, então, abrirá o jogo e dirá que sabe que eles estiveram juntos em Angra dos Reis (litoral do Rio de Janeiro).

Lado atriz

A desmemoriada virará uma verdadeira atriz. Com cara de choro, ela falará que não pode mais mentir. “Me ajuda, eu não sei o que fazer, sou apaixonada pelo Giovanni. Até meu tio entrou nessa história. Estou tão confusa, eu não quero ser usada de novo. Eu não posso confiar nem na minha sombra”, soltará Camila, bem convincente.

Bruna sairá para buscar uma água. Nesse momento, em voz alta, a fotógrafa esclarecerá suas reais intenções: “Sua burra. Vou jogar o seu jogo”.

Haja Coração foi exibida pela primeira vez em 2016 e é uma adaptação de Sassaricando (1987), escrita por Silvio de Abreu. Além dos spoilers, o . publica diariamente os resumos dos capítulos da reprise das sete.

A trama é do autor de Salve-se Quem Puder, Daniel Ortiz, trama que terminou de ser gravada e tem previsão de voltar nos próximos meses. A Globo, entretanto, não confirma ainda o mês do retorno da história paralisada em março do ano passado devido à pandemia de Covid-19.

