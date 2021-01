Camila perdoa Giovanni e descobre podre de Bruna · .

Camila (Agatha Moreira) vai perdoar Giovanni (Jayme Matarazzo), e o casal reatará em Haja Coração. No entanto, a fotógrafa pedirá que o amado revele com quem ele estava no noite em que se encontraram no cinema. Sem saída, o rapaz acabará contando sobre o relacionamento que teve com Bruna (Fernanda Vasconcellos) na novela das sete da Globo. A desmemoriada ficará chocada ao saber que a advogada a enganou.

No folhetim escrito por Daniel Ortiz, o filho de Francesca (Marisa Orth) levará a mocinha para uma viagem romântica. Eles terão uma conversa séria e se acertarão. A riquinha ainda dirá que acredita que o jovem não foi responsável pela explosão no Grand Bazzar. Porém, ela pedirá para saber apenas mais uma coisa sobre o passado do amado.

“Quem tava com você no cinema aquela noite? Você não quis dizer o nome, deve ser alguém que eu conheço. Eu preciso saber”, exigirá a prima de Fedora (Tatá Werneck) nas cenas previstas para irem ao ar no próximo sábado (16).

O personagem de Jayme Matarazzo vai tentar desconversar para não responder a pergunta. “Pra que falar disso agora? A gente tá bem, estamos juntos. Que diferença vai fazer você saber o nome da garota que tava comigo no cinema? Não vamos falar sobre isso agora. Assim como você não gosta de falar no passado, eu também tenho coisas que prefiro deixar pra trás”, dirá.

“Eu entendi, e do pior jeito, que não dá pra simplesmente ignorar o que passou. Se fosse alguma desconhecida, você ia me dizer o nome. Você me pede pra confiar em você, mas continua me escondendo as coisas. Eu acho que você ainda tá envolvido com essa garota”, rebaterá Camila.

A funcionária da Peripécia vai se frustrar com as negativas do rapaz, fará as malas e decidirá voltar para São Paulo. “Espera. Tá bom, eu vou contar. Mas você vai me prometer que vai guardar segredo. Eu não quero prejudicar a vida dela”, dirá o irmão de Shirlei (Sabrina Petraglia).

“Prejudicar por quê? Por que você tem que proteger essa garota?”, questionará a filha de Lucrécia (Claudia Jimenez). “Porque ela me ajudou no tempo em que eu tava preso. Ela ficou do meu lado, orientou o meu advogado. Sem isso, nunca que eu ia ter conseguido a liberdade condicional”, revelará o mocinho.

Jayme Matarazzo é Giovanni na novela

Hora da verdade

A ex-megera suspeitará que Giovanni ainda tenha sentimentos pela ex-namorada. “Não, eu amo você. Por ela eu sinto gratidão, amizade, só isso. Mas você tá certa, não dá mais pra te esconder. Quem tava comigo no cinema era a Bruna”, soltará o programador.

A personagem de Agatha Moreira vai ficar descrente com a informação: “É sério isso? Você e a Bruna? Então, a Bruna me enganou esse tempo todo. E você também. Vocês dois mentiram pra mim”. O ex-cunhado de Apolo (Malvino Salvador) dirá que omitiu a verdade por conta do cargo da advogada no Grand Bazzar.

Camila não acreditará, e ele terá que se explicar com calma. “Conheci a Bruna há três anos no meu bairro. Na época, ela trabalhava pra outro escritório de advocacia. Um dia, ela apareceu na feira defendendo uma construtora”, narrará o rapaz.

O público, então, verá um flashback do momento em que a personagem de Fernanda Vasconcellos foi avisar que a feira mudaria de lugar por causa da construção de um imóvel. Os comerciantes ficam revoltados e atiram vegetais na garota.

“Ela ficou toda suja, eu levei ela pra minha casa, emprestei uma roupa da minha irmã. Enfim, aí a gente foi se conhecendo, começou a sair…”, contará o irmão de Tancinha (Mariana Ximenes).

A filha de Agilson (Marcelo Médici) pedirá para Giovanni pular a parte da paixão, e ele contará que foi Aparício (Alexandre Borges) quem propôs para a advogada trabalhar exclusivamente no Grand Bazzar. “E ela foi trabalhar justo pra minha família, que a sua mãe sempre acusou de ter dado sumiço no seu pai? Ela fez isso pra ajudar vocês a investigar?”, vai supor a fotógrafa.

“Não, a Bruna não sabia de nada. Aliás, nem a gente sabia de nada. Eu e minhas irmãs, a gente cresceu achando que nosso pai tinha morrido em um acidente. Mas, quando a Bruna foi pro Grand Bazzar, a minha mãe teve que me contar a verdade”, esclarecerá o ex-presidiário.

“Você entende agora por que eu não queria falar nada do cinema? A gente não escondeu essa relação de propósito. Foi como as coisas foram acontecendo”, comentará o programador. “Claro. Agora tudo faz sentido pra mim. Obrigada por ter sido honesto comigo. Eu tô muito chocada com essa história toda”, dirá a mocinha.

Haja Coração foi exibida pela primeira vez em 2016 e é uma adaptação de Sassaricando (1987), escrita por Silvio de Abreu. Além dos spoilers, o . publica diariamente os resumos dos capítulos da reprise das sete. A trama é da mesma autoria de Salve-se Quem Puder, que terminou de ser gravada e tem previsão de voltar ao ar a partir de março deste ano.

