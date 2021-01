Camila Queiroz perde contrato com a Globo por ‘traição’ com a Netflix · .

Camila Queiroz perdeu seu contrato de longo prazo com a Globo por “trair” a emissora com a Netflix. Em sigilo, ela e o marido, Klebber Toledo, já estão gravando a versão nacional do reality Casamento às Cegas. Atriz promissora e que vinha se destacando na TV aberta desde 2015, quando protagonizou Verdades Secretas, ela agora só tem um acordo por obra para gravar a continuação da novela de Walcyr Carrasco a partir de março.

O . apurou que Camila tinha um contrato longo com a Globo, mas optou por rompê-lo para assinar com a plataforma de streaming. Fontes da reportagem no alto escalão da emissora acreditam que ela “fez uma besteira” ao fechar com a concorrência. Avaliam que a atriz trocou uma carreira com futuro, de protagonista de novelas, por um reality show incerto, que talvez não passe da primeira temporada.

O acordo com a Netflix gerou um baita mal-estar entre a artista e a líder de audiência. No entanto, como já era para a atriz ter rodado Verdades Secretas 2 no ano passado e todos os capítulos da segunda temporada da história foram escritos com Angel em destaque, a Globo fez com que a intérprete assinasse o contrato somente para executar essa obra.

“Camila Queiroz está contratada pela Globo para fazer Verdades Secretas 2, como obra certa. A atriz não faz mais parte do banco de talentos com prazo longo”, informa a Globo.

Após a publicação deste texto, a assessoria de Camila Queiroz procurou a reportagem, depois de inicialmente se recusar a comentar qualquer questionamento, para afirmar que “a atriz decidiu unilateralmente passar a trabalhar com a TV Globo em um novo formato” e que havia informado a emissora sobre sua decisão de não renovar o contrato longo em dezembro do ano passado (confira o comunicado completo ao final do texto).

De modelo a protagonista

A jovem é “cria” da emissora. Era modelo e buscava uma chance como atriz quando se submeteu a uma dezena de testes para a novela que acabou batendo recordes de audiência na faixa das 23h em 2015. Ela foi totalmente preparada para o papel pelas “mãos” dos diretores e preparadores de elenco da Globo. Depois, a artista fez uma outra trama de Walcyr Carrasco em que se deu muito bem: Êta Mundo Bom! (2016).

Na pele da caipira Mafalda, ela conheceu Klebber Toledo, com quem é atualmente casada. O ator já tem uma produtora há anos e vem investindo cada vez mais em seu lado diretor/produtor.

Ela também fez uma participação em Rock Story (2017) antes de protagonizar no mesmo ano Pega Pega. O último trabalho da atriz foi como uma golpista em Verão 90 (2019).

Klebber Toledo e Camila Queiroz em cena de Êta Mundo Bom! (Reprodução/TV Globo)

Em 2020, estava tudo certo para Camila voltar a viver Angel em sua fase madura em Verdades Secretas 2, agora em formato de série para o Globoplay. No entanto, as gravações foram adiadas por conta da pandemia da Covid-19.

Em 2015, a novela das onze mostrou a protagonista ainda no final da adolescência, vinda do interior de São Paulo para a capital paulista e com a família enfrentando a maior pindaíba. Ela caiu em um universo de prostitutas de luxo e drogas ao virar modelo.

A continuação da históra se passará seis anos após o desfecho de Angel assassina. A trama terminou com ela matando o homem que passou de cliente a padrasto, Alex (Rodrigo Lombardi), depois do suícidio de sua mãe, que havia descoberto o caso entre os dois.

As gravações de Verdades Secretas 2 devem começar nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, em março. A protagonista estará falida, viúva e com um filho para criar. A Globo, inclusive, já está oferecendo a série para outros países. A trama será disponibilizada primeiramente no Globoplay e não tem data para ser exibida na TV aberta.

Casamento às Cegas

O pivô do fim da relação de Camila com a Globo é um reality show em que homens e mulheres ficam noivos sem se conhecer pessoalmente. Os participantes ficam inicialmente separados e, durante o programa, são colocados em dez portas que dão para um corredor escuro. No fim dele, há uma sala reservada, como se fosse o confessionário do Big Brother Brasil.

Uma vez na sala, os participantes interagem por meio de uma tela de LED, mas sem verem a outra pessoa. Os casais são definidos conforme vão se identificando um com o outro. No fim, há um casamento de verdade.

O reality tem uma versão norte-americana, com apenas uma temporada, disponível na Netflix –no exterior, também optou-se por um casal de apresentadores: o cantor Nick Lachey e sua mulher, a atriz Vanessa Lachey. A plataforma já iniciou as gravações da versão brasileira no Rio de Janeiro com Camila e Klebber Toledo na apresentação.

Procurada, a Netflix limitou-se a dizer que não tem informações sobre o projeto para compartilhar no momento. Já a assessoria dos atores havia informado inicialmente que eles não iam comentar o assunto. Após a publicação deste texto, a equipe de Camila entrou em contato com a reportagem para dizer que não houve traição à Globo. E, na noite desta sexta (29), mandou um comunicado sobre o caso. Confira na íntegra:

“Gostaríamos de esclarecer, por meio deste comunicado, algumas informações inverídicas que foram veiculadas, hoje, a respeito da relação contratual da atriz Camila Queiroz com a TV Globo.

Informamos que a atriz decidiu unilateralmente passar a trabalhar com a TV Globo em um novo formato, que inclusive a casa tem optado por seguir com diversos artistas.

A atriz segue contratada da empresa, agora por obra, e vai protagonizar o aguardado projeto Verdades Secretas 2.

Em tempo, desde dezembro de 2020, a TV Globo foi informada da decisão da atriz e a mesma em momento nenhum prestou serviços para outra empresa, sem o conhecimento da casa.

É de comum acordo e alinhados juridicamente que seguimos normalmente nosso trabalho com a TV Globo e com os novos projetos que a atriz irá realizar, que em breve serão anunciados.

Além disso, a atriz ressalta que pauta sempre pelo respeito e ética em todos os contratos aos quais está envolvida.”