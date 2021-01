Camila recebe sinal de corpo ‘apodrecendo’ e entra em pânico · .

Após apresentar sintomas de que sua saúde não está bem, Camila (Carolina Dieckmann) receberá um sinal de que seu corpo está “apodrecendo” e entrará em pânico em Laços de Família. Mesmo ainda sem saber que está doente, ela sonhará se vendo cheia de manchas roxas pelo corpo e sangrando de maneira terrível na novela exibida no Vale a Pena Ver de Novo.

O público verá a filha de Helena (Vera Fischer) entrar no banheiro e lavar o rosto. Ao se olhar no espelho, ela ficará desesperada ao ver manchas por todo seu corpo. Camila gritará pela mãe e correrá para o chuveiro nua.

Com a água caindo em seu corpo, ela começará a esfregar com força, como se quisesse tirar as manchas, e notará que está com sangue saindo por seu nariz e boca. “Mãe!”, berrará a estudante, novamente aos prantos.

Com sangue nas mãos e em todo seu corpo, a noiva de Edu (Reynaldo Gianecchini) chamará por ajuda. “Mãe, me ajuda! Socorro, mãe!”, pedirá a moça. Grávida, ela ficará ainda mais em pânico ao ver que também está sangrando pela vagina.

Na cama, Camila acordará de seu pesadelo chamando por Helena. Ela olhará seus braços, à procura das manchas e não verá nada. “Que foi, filha? Eu ouvi você gritando, o que foi que aconteceu?”, indagará a personagem de Vera Fischer.

“Eu tive um pesadelo, um pesadelo assustador”, contará a estudante. Essas cenas irão ao ar após Camila ter participado de um jantar na casa de Alma (Marieta Severo) no qual ela se sentirá mal, levará um guardanapo de tecido à boca e verá que cuspiu sangue.

