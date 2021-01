Camila recupera memória, volta a ser do mal e distribui patadas · .

Camila (Agatha Moreira) vai recuperar a memória após sair do coma em Haja Coração. A fotógrafa vai reassumir a personalidade do mal e distribuir patadas no hospital na novela das sete da Globo. O problema é que ela não se lembrará de que foi vítima de duas tentativas de assassinato de Bruna (Fernanda Vasconcellos) nem dos podres da advogada.

No folhetim escrito por Daniel Ortiz, a defensora do Grand Bazzar terá atirado a amada de Giovanni (Jayme Matarazzo) em um abismo entre as escadas de um galpão abandonado. A jovem, no entanto, será encontrada com vida e encaminhada a uma unidade hospitalar em estado grave.

Bruna ainda tentará matar a rival novamente com uma injeção letal. Porém, a paciente despertará do coma e surpreenderá a vilã, que fugirá com medo de ser desmascarada. Nas cenas previstas para irem ao ar a partir de 1º de fevereiro, Agilson (Marcelo Médici) e Lucrécia (Claudia Jimenez) aparecerão felizes com a notícia de que a filha terá acordado.

A animação, no entanto, durará pouco, já que eles logo perceberão que a Camila do mal estará de volta. Mal-humorada, a jovem reclamará de dor e exigirá receber alta. O irmão de Aparício (Alexandre Borges) tentará acalmá-la.

“Você não ouviu o que eu falei? Eu quero sair daqui agora! Se eu não sair daqui, saiam vocês. Já não basta estar numa cama de hospital cheia de dor, ainda tenho que aturar vocês dois”, disparará a funcionária da Peripécia. “Ela voltou”, lamentará o casal. “Quem voltou? De quem vocês tão falando?”, questionará a personagem de Agatha Moreira.

“Meu bem, não precisa desse mau humor. As dores vão passar”, dirá a tia de Fedora (Tatá Werneck). “Enquanto vocês dois estiverem aqui, elas só vão piorar”, retrucará a megera. “Você não pode falar assim com a sua mãe. Vocês tavam tão amigas, você tava tão doce com ela”, comentará Agilson.

Camila mandará chamar uma enfermeira e expulsará os pais do quarto. “Eu não acredito que isso tá acontecendo de novo. Antes tivesse perdido a memória de vez. A gente começava do zero. Agora, aguentar a Camila de antigamente não vai ser mole”, perceberá Lucrécia.

Na sequência, o casal escutará a herdeira maltratando a profissional da saúde. “Essa porcaria de suco não serve nem pra lavar calçada”, berrará a patricinha, atirando o copo cheio na parede. “Eu exijo sair desse hospital agora”, continuará a malvada.

“Ai meu Deus, não foi um flash. É a nossa filha, modelo original de fábrica”, vai se entristecer a personagem de Claudia Jimenez. O almoxarife avisará que a fotógrafa vai receber alta em breve. “O problema é que eu estou aqui cheia de dores, e essa songamonga não quer me dar mais remédio. Ainda me traz esse suco nojento”, reclamará. A enfermeira explicará que a paciente já tomou a dose máxima de analgésico.

Em seguida, o investigador da polícia entrará no quarto para conversar com Camila sobre o crime. “Foi horrível, eu pensei que ia morrer. Quando eu vi que ia cair, não consegui controlar”, contará a mimada. “Mas se te empurraram lá de cima, como você ia controlar?”, indagará o irmão de Aparício.

“Que besteira é essa que você tá falando? Fui eu que perdi o controle do carro. Ninguém me empurrou”, estranhará a jovem, fazendo referência ao acidente que sofreu no início do folhetim. O agente perguntará como ela chegou ao galpão abandonado.

“Mas que galpão vocês tão falando? Eu lembro de ter saído da festa de aniversário da insuportável da minha prima. Aí, eu encontrei aquele bandido do Giovanni Di Marino, consegui me livrar dele. Só que aí dois bandidos me abordaram. O Giovanni foi atrás de moto, e eles acabaram pegando ele também”, narrará a fotógrafa.

“Não, meu bem, esse foi o primeiro acidente. O que o investigador quer saber é do acidente agora”, explicará Lucrécia. “Que primeiro acidente? O que eu lembro é que eu me livrei dos bandidos. O Giovanni quis voltar comigo, mas eu expulsei ele do carro. E, aí, eu perdi o controle da direção, caí e não lembro de mais nada”, soltará a “demônia”.

“Tem certeza que você não lembra tudo que aconteceu? Você ficou boazinha. Você não lembra de nada depois do primeiro coma?”, questionará a irmã de Teodora (Grace Gianoukas). “Que primeiro coma? Vocês tão querendo tirar sarro com a minha cara? Que inferno”, vai se revoltar a patricinha.

Preocupados, os pais de Camila irão conversar com o médico e explicarão que a filha mudou de personalidade após os dois comas. “Vamos ter que estudar melhor, é um caso raro. A única coisa que eu posso dizer é que provavelmente ela se curou da primeira lesão, por isso recuperou a sua identidade e a memória de antes. Mas, com o impacto da queda, deve ter perdido a memória recente”, analisará o profissional.

Haja Coração foi exibida pela primeira vez em 2016 e é uma adaptação de Sassaricando (1987), escrita por Silvio de Abreu. Além dos spoilers, o . publica diariamente os resumos dos capítulos da reprise das sete.

A novela é de Daniel Ortiz, mesmo autor de Salve-se Quem Puder, que terminou de ser gravada e tem previsão de voltar ao ar nos próximos meses, apesar de a Globo não divulgar ainda a data nem o mês do retorno da novela que foi tirada do ar em março de 2020 devido à pandemia da Covid-19.

