Camila ressurge da ‘morte’ para destruir Bruna; descubra como · .

Camila (Agatha Moreira) vai sobreviver à tentativa de assassinato da rival, mas será internada em estado grave em Haja Coração. Bruna (Fernanda Vasconcellos) ficará indignada ao saber que a fotógrafa terá ressurgido da morte e pode destruí-la com os segredos que terá descoberto na novela das sete da Globo. A malvada, então, armará um novo plano para evitar que a mocinha desperte do coma e revele que ela foi a responsável pela explosão no depósito do Grand Bazzar.

No folhetim escrito por Daniel Ortiz, a advogada atrairá a desmemoriada até um galpão abandonado. A vilã atirará a amada de Giovanni (Jayme Matarazzo) em um abismo entre as escadas. Crente de que a jovem morreu, Bruna sairá do local cantando vitória.

Porém, nas cenas previstas para irem ao ar no próximo dia 30, um policial irá até o Grand Bazzar avisar a família que uma moça sem documentos foi encontrada em um depósito e encaminhada em estado grave até um hospital.

Aparício (Alexandre Borges), Giovanni, Enéas (Johnnas Oliva) e Bruna irão até a unidade hospitalar e encontrarão a fotógrafa desacordada. “Doutor, fala que a Camila vai ficar bem, que ela vai sobreviver”, pedirá o filho de Francesca (Marisa Orth).

Enquanto isso, no corredor, o agente da lei afirmará que a mocinha pode ter sido vítima de um assalto seguido de tentativa de homicídio. “A polícia já tem alguma pista sobre os assaltantes, de quem fez isso com ela?”, questionará a personagem de Fernanda Vasconcellos, aflita. O policial negará, mas assegurará que o crime será investigado.

“Mas será que foi assalto mesmo? Se o ladrão só queria dinheiro, por que levou ela pra um galpão e empurrou ela lá de cima?”, indagará Enéas. “Calma, a Camila vai sobreviver. Ela vai sair dessa e vai contar pra gente o que aconteceu”, dirá a advogada, desejando exatamente o contrário.

Bruna tentará impedir rival de sair do coma

Lucrécia (Claudia Jimenez) e Agilson (Marcelo Médici) vão chegar perguntando o que houve com a filha. O médico, então, informará que a funcionária da Peripécia teve um traumatismo craniano e um deslocamento no ombro, mas afirmará que a situação podia ser pior.

“Pior? A Camila tá em coma”, chorará Giovanni. “A queda foi brusca, foi muita sorte ela ter sobrevivido”, rebaterá o profissional da saúde. “As próximas horas serão decisivas. Nós estamos fazendo todo o possível. O foco agora é ela sair do coma”, explicará o doutor.

Em seguida, o público verá Bruna pensando alto do lado de fora do quarto. “A Camila não pode acordar desse coma. Ela precisa morrer, é isso que eu vou fazer”, disparará a megera.

Haja Coração foi exibida pela primeira vez em 2016 e é uma adaptação de Sassaricando (1987), escrita por Silvio de Abreu. Além dos spoilers, o . publica diariamente os resumos dos capítulos da reprise das sete.

A novela é de Daniel Ortiz, mesmo autor de Salve-se Quem Puder, que terminou de ser gravada e tem previsão de voltar ao ar nos próximos meses, apesar de a Globo não divulgar ainda a data nem o mês do retorno da novela que foi tirada do ar em março de 2020 devido à pandemia da Covid-19.

