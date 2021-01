Camila sangra até abortar filho e fica com útero vazio · .

A profecia de Íris (Deborah Secco) se concretizará, e Camila (Carolina Dieckmann) não conseguirá ter seu filho em Laços de Família. A jovem, que em breve descobrirá sofrer de uma grave doença, sentirá dores e sangrará até abortar e ficar com o útero vazio na novela do Vale a Pena Ver de Novo.

Com uma bandeja na mão, a estudante seguirá alegre para o quarto de sua nova casa. Ela terá se casado com Edu (Reynaldo Gianecchini) alguns dias antes da exibição dessa sequência. Mas, no caminho, sentirá uma dor horrível, deixará tudo cair no chão e levará a mão à barriga.

Agachada, a personagem de Carolina Dieckmann perceberá que está sangrando e pedirá ajuda a Edu. “Pelo amor de Deus, não quero perder meu filho”, berrará a loira, entre lágrimas. No banho, o médico demorará para ouvir o pedido de socorro de Camila.

Aassim que escutar os chamados, ele correrá para ajudá-la. “Amor, eu tô sangrando. Liga pra Claudia [nome da atriz não foi divulgado], fala pra ela que eu tô perdendo… Não deixa eu perder nosso bebê, por favor”, suplicará a garota, aos prantos.

O sobrinho de Alma (Marieta Severo) a pegará no colo e a colocará no sofá. Em seguida, ele ligará para a médica da mulher. “Claudia, é o Edu, marido da Camila. Não tá nada certo, ela tá com sangramento, tá sentindo muitas dores. Eu acho que ela está abortando”, informará o bonitão, que seguirá com a filha de Helena (Vera Fischer) para o hospital.

Carolina Dieckmann em cena de Laços de Família

Eles serão recebidos pela obstetra, que logo levará Camila para fazer exames. A moça perguntará a todo o momento se vai perder o bebê.

Após realizar o exame de toque, a médica informará a Edu sobre as condições clínicas de Camila. “Encontrei muito coágulo, algumas membranas também, o útero está bastante contraído. Vou precisar fazer ultrassom para confirmar”, avisará a profissional.

Edu pedirá a opinião sincera de Claudia, que responderá sem rodeios: “Eu acho que ela abortou”. No exame de ultrassom, a médica constatará o pior pesadelo de Camila. “O útero está vazio, sem resto embrionário”, avisará a especialista.

De longe, Camila verá Edu e Claudia conversarem e perguntará o que está acontecendo. “Deixa ela terminar de fazer o exame”, pedirá o rapaz. “Você não está me escondendo nada, né, Edu?”, perguntará a loira, que logo saberá que perdeu o bebê que esperava.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer nas suas novelas preferidas!