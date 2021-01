Camila volta a ser uma ‘demônia’ e corta coração de Giovanni · .

Camila (Agatha Moreira) retomará sua personalidade má depois de entrar em coma pela segunda vez em Haja Coração. A fotógrafa terá descoberto que Bruna (Fernanda Vasconcellos) foi a responsável pela explosão do Grand Bazzar e sofrerá um atentado. Ao acordar no hospital, ela começará a tratar mal enfermeiras, médicos e esculachará Giovanni (Jayme Matarazzo) na novela das sete da Globo.

Ao voltar a ser uma “demônia”, ela deixará o filho de Francesca (Marisa Orth) com o coração partido. Na sequência, a mimada o avisará que pedirá para os advogados de sua família entrarem com pedido de medida protetiva para ele não se aproximar mais dela. Com o retorno de seu lado malvado, Camila pisará com gosto no rapaz e o chamará de “bandido terrorista”.

Na semana passada, a personagem de Agatha Moreira começou uma investigação na tentativa de provar que Giovanni não é culpado pela explosão do prédio comercial dos Abdala. Camila tocará uma investigação sobre o caso sozinha nos próximos capítulos.

Ao descobrir que a mandante do crime é Bruna, ela será arremessada pela advogada do alto de um galpão e acabará em coma no hospital. Bruna tentará matar Camila pela segunda vez durante a internação, mas, na hora que a vilã for dar a injeção letal na rival, a fotógrafa despertará do coma.

A advogada conseguirá despistar a família Abdala e, certa de que a paciente se lembrará de tudo o que aconteceu na noite do atentado, resolverá fugir. Lucrécia (Claudia Jimenez) ficará ao lado da filha e se surpreenderá ao perceber que Camila acordou com a antiga personalidade.

Jayme Matarazzo contracena com Agatha Moreira

Chilique no hospital

“Quero sair daqui agora!”, falará a fotógrafa. “Camila, não fala assim”, pedirá a mãe. “Falo como eu quiser! Já basta estar numa cama de hospital, com dores, e ainda tenho que aguentar vocês dois? Fora daqui agora!”, disparará para Lucrécia e Agilson (Marcelo Médici).

Giovanni ficará sabendo da melhora da namorada, mas, para os pais dela não desconfiarem de que eles estão juntos, escolherá um momento em que Camila estiver sozinha para fazer sua visita. O que o irmão de Tancinha (Mariana Ximenes) não imaginará é que a fotógrafa não se lembrará de nada entre um coma e outro: ela não saberá seuqer que eles se apaixonaram.

“Socorro!”, gritará ela ao ver Giovanni ao lado de sua cama do hospital. “Por que você está fazendo isso? Não estou entendendo nada, meu amor!”, falará o mocinho. “Meu amor? Você é louco? Foi você que me empurrou desse galpão que disseram que eu caí. Claro, só pode ter sido você!”, acusará a “demônia”.

Giovanni sairá do hospital com coração partido

Sem lembranças

Giovanni perceberá que a personalidade má de Camila está de volta e ficará desesperado. “Ah, não. Não é possível. Essa não é a minha Camila. Você é…”, deduzirá o rapaz, sem conseguir completar a frase. A fotógrafa começará a arremessar o que encontrar pela frente no namorado e disparará acusações.

“Esse homem quer me matar! Ele é um criminoso, estava preso, saiu da cadeia esses dias e agora tá me perseguindo”, berrará a personagem de Agatha Moreira. “Fica longe de mim, seu bandido terrorista!”, continuará Camila. Giovanni deixará o quarto dela arrasado. A sequência está prevista para ser exibida a partir do próximo dia 1º.

Haja Coração foi exibida pela primeira vez em 2016 e é uma adaptação de Sassaricando (1987), escrita por Silvio de Abreu. Além dos spoilers, o . publica diariamente os resumos dos capítulos da reprise das sete.

A novela é de Daniel Ortiz, mesmo autor de Salve-se Quem Puder, que terminou de ser gravada e tem previsão de voltar ao ar nos próximos meses, apesar de a Globo não divulgar ainda a data nem o mês do retorno da novela que foi tirada do ar em março de 2020 devido à pandemia da Covid-19.

