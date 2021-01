A casa ainda repercute alguns acontecimentos do dia. No Quarto Cordel, Caio fala com Karol Conká sobre a “brincadeira” que fez mais cedo e magoou Lumena. Camilla entra na conversa e dá sua opinião: “Eu ainda acredito que ela esteja muito mal e abalada. Ás vezes é só falar que a gente errou, ‘me desculpa’. Vai servir de reflexão para todo mundo. Não sei por que ficou essa pressão em você. Porque é todo mundo.”