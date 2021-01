Camisa de Neymar é arrematada por mais do que o dobro da de Mbappé em leilão do PSG

O Angers, clube da 1ª divisão do futebol da França, contou com o auxílio do Paris Saint-Germain na realização de um leilão de camisas para auxiliar o distrito de Maine-et-Loire, bastante afetado pela pandemia da COVID-19.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Realizado entre os dias 16 e 23 de janeiro, o evento arrecadou 49,2 mil euros, algo em torno de R$ 325 mil, que serão dados ao distrito.

O maior valor negociado foi para uma camisa do craque Neymar, que custou 13 mil euros (R$ 86 mil), o dobro do valor negociado, por exemplo, pelo uniforme de Kylian Mbappé, que custou 6 mil euros (R$ 39 mil).

A terceira camisa vendida pelo valor mais alto foi a do zagueiro Marquinhos, que custou 3,5 mil euros (R$ 20 mil).

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Foram vendidas ao todo 38 camisas. A ideia do evento surgiu após a vitória do PSG, graças a um gol de Layvin Kurzawa, por 1 a 0, sobre o Angers, ainda no dia 16 de janeiro.