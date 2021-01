Campeã de A Fazenda 12, Jojo Todynho revela preço do famoso vestido azul · .

Campeã de A Fazenda 12, Jojo Todynho revelou o preço do famoso vestido azul que usava frequentemente no confinamento. A funkeira se surpreendeu com os comentários dos fãs de que a peça teria custado R$ 9 mil. Ela também falou sobre os seus planos para emagrecer após o reality. “Gente, eu sou alguma maluca pra dar R$ 9 mil num vestido? Paguei R$ 100, por Deus, numa promoção”, avisou a carioca.

A revelação do preço aconteceu em uma entrevista para o Domingo Espetacular, da Record, que será exibida neste domingo (31). A nova milionária aproveitou o bate-papo para compartilhar mais uma curiosidade sobre a peça que movimentou a internet.

“O vestido verdadeiro não é esse, o vestido verdadeiro é o manchado de cloro que a Renata [Branco, amiga e nutricionista de Jojo] escondeu pra eu não levar. É um vestido molinho pra ficar em casa, porque é muito calor no Rio [de Janeiro]”, explicou ela.

Antes do confinamento rural, Jojo realizava um tratamento com Renata para melhorar sua saúde e diminuir o seu peso. Porém, dentro do reality, isso ficou em segundo plano, e ela engordou 28 quilos.

“Quando fui para a Renata, estava com 138 kg, por aí. Foi quando comecei a me cuidar. Quando fui para A Fazenda, estava com 100 kg. Aí, voltei da Fazenda, tô com 128. Mas vou recuperar os 100”, prometeu a dona do hit Que Tiro Foi Esse.

O Domingo Espetacular com Jojo Todynho será exibido neste domingo, a partir das 19h45.