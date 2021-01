Campeã do BBB20, Thelma Assis atua no combate à Covid-19 em Manaus · .

Após doar cilindros de oxigênio para os hospitais de Manaus, Thelma Assis embarcou para a capital do Amazonas para atuar na linha de frente do combate à Covid-19. A fisioterapeuta Ana Rocha, do hospital 28 de Agosto, publicou uma foto ao lado da campeã do BBB20 nas redes sociais.

“Plantão de hoje com a doutora Thelminha. Toda a minha admiração a ela, que está aqui para ajudar o Amazonas”, escreveu a profissional da saúde nos Stories do Instagram.

O . entrou em contato com a equipe da médica, que confirmou que ela está trabalhando em Manaus. “Após ajudar na campanha de arrecadação de cilindros de oxigênio e insumos, ela optou ir para Manaus, para dar todo o suporte necessário como médica nos hospitais”, diz a nota.

“A médica e comunicadora Thelma Assis já vinha se engajando na campanha Respira Amazonas desde as primeiras notícias da situação da cidade”, informou sua assessoria. A ex-BBB, no entanto, não se preocupou em anunciar em suas próprias redes sociais que estava embarcando para o Amazonas.

A médica, ao lado de artistas como Whindersson Nunes e Gusttavo Lima, se mobilizou para doar e enviar cilindros de oxigênio e insumos necessários aos hospitais de Manaus, que ficaram sem o material na última semana.

Apesar de ser bastante elogiada por seus fãs no Twitter, alguns internautas questionaram a “boa ação” e afirmaram que ela estaria fazendo isso para furar a fila da vacinação, já que não atuava como médica desde que saiu do BBB.

“Thelma não tomou a vacina e nem tomará em Manaus. Ela está na fila como pessoa comum, aguardando a sua vez. Reforçamos que ela foi única e exclusivamente com o intuito de ajudar nos hospitais de lá”, afirmou a assessoria da milionária.

