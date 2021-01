Campeão da Copinha pelo Flamengo, Dener encerra carreira aos 23 anos após ‘negligências’ em cirurgias

Aos 23 anos, Dener encerrou uma trajetória atípica para um jovem promissor e com passagem marcante pelas categorias de base do Flamengo. O agora ex-zagueiro optou por findar a carreira de jogador de futebol de maneira precoce. O anúncio se deu nas redes sociais e apontou cirurgias malsucedidas.

– É com esse semblante de dor que eu passei a conviver nos últimos 3 anos e meio, após uma cirurgia e uma recuperação malsucedida por irresponsabilidades e negligências (na qual tenho provas pra poder falar isso) minha carreira tomou um rumo totalmente diferente do qual eu imaginava. Dias incansáveis de fisioterapia, idas a academia e ao campo, onde novamente, sentia o inchaço e as dores. A partir daí, retrocedia e voltava à estaca zero. Essa foi minha carreira nesses últimos anos – escreveu Dener, completando:

– Lembrando que fiz mais duas cirurgias no joelho no meio desse tempo, duas em consequência da tal primeira que não conseguiram me “curar”! E hoje ainda precisaria de uma nova intervenção, a pior delas, para simplesmente reconstruir boa parte do meu joelho. Enfim, pensei muito com minha família e é a hora de seguir outro caminho… Um pensamento que eu vinha amadurecendo havia um bom tempo e, com certeza, é a melhor decisão a ser tomada pra minha vida. Agradeço primeiramente a Deus, a todos que sempre torceram por mim e sempre estiveram ao meu lado, à minha esposa, à minha família, meus empresários, e aos amigos que permaneceram mesmo depois desse período conturbado. Muito obrigado!

Natural de Nova Trento (SC), Dener, ao lado de Léo Duarte (hoje no Milan) na zaga, foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2016 pelo Flamengo, onde chegou em 2014 ainda com direitos econômicos ligados ao Figueirense, o seu primeiro clube formador.

No ano seguinte à conquista da Copinha, Dener passou a ser assolado com as consequências da grave lesão no joelho. Nos dois últimos anos, esteve no Figueirense.