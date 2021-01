Campeão da Libertadores, Copete completa seis meses só treinando no Santos

Jonathan Copete vive uma situação muito difícil no Santos. Ele apenas treina, sem expectativa de jogar, há seis meses, quando voltou de empréstimo.

O técnico Cuca adoraria utilizá-lo, mas o colombiano só deve ser inscrito nas competições em março, na reabertura da janela para registros internacionais.

O Peixe segue proibido de oficializar novos contratos pela Fifa e o contrato de empréstimo foi encerrado antes do tempo com o Everton, do Chile, após o repasse do Pachuca, do México.

Dessa forma, Copete deve continuar na rotina do CT Rei Pelé e sem participar de fato do time. Sua última partida foi há 10 meses, pelo Campeonato Chileno.

Jonathan Copete tem 32 anos e contrato com o Santos até 18 de junho de 2021. Seu salário é considerado alto e o vínculo dificilmente será renovado.