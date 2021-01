Campeão da Libertadores, ex-Flamengo assume o futebol de recém-rebaixado à Série C

Paulo Pelaipe é o novo responsável pelo departamento de futebol do Botafogo de Ribeirão Preto-SP, que foi recém-rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro.

Em 2019, ele exerceu o cargo de gerente de futebol do Flamengo, que conquistou os títulos do Campeonato Carioca, do Campeonato Brasileiro e da Conmebol Libertadores. Antes disso, teve uma outra passagem pelo clube carioca (entre 2012 e 2014), na qual venceu a Copa do Brasil e o Campeonato Carioca.

“Estou muito feliz por poder trabalhar no Botafogo. Conheço alguns dirigentes do clube e quando o Adalberto Baptista me ligou sabia que era para um grande projeto. Conheço o Adalberto por ter trabalhado em outros clubes e em diversas oportunidades falamos e agora estou satisfeito por poder trabalhar diretamente com ele e os demais dirigentes do Botafogo. Vamos poder unir forças para fazer o que for melhor para o Botafogo e atingir os objetivos”, disse Paulo Pelaipe.

Pelaipe também participou das conquistas da Copa do Brasil de 2001, da Série B de 2005 e foi vice-campeão da Libertadores de 2007 pelo Grêmio. O cartola de 69 anos também passou por outros times como Fortaleza, Corinthians, Criciúma, Vasco, São Caetano e Coritiba.

Em 2020, ele foi diagnosticado com o coronavírus no início de outubro e depois ficou internado quase um mês na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) quando houve agravamento de sua situação. Após se curar, o dirigente saiu do hospital no fim de novembro.