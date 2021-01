campeão em 2011, Bruno Aguiar diz que torcerá pelo Santos e aponta força do grupo como diferencial para vencer o Palmeiras

No próximo sábado, o Santos enfrenta o Palmeiras, às 17h, no Maracanã, pela final da Conmebol Libertadores. O Peixe vai em busca do tetracampeonato continental e um jogador, que esteve presente no tri, em 2011, torcerá para o Alvinegro da Vila Belmiro.

O FOX Sports transmite ao vivo a final da Conmebol Libertadores, entre Palmeiras e Santos, no próximo sábado, 30 de janeiro, a partir das 17h (horário de Brasília). A decisão também terá cobertura em tempo real do ESPN.com.br, com VÍDEOS de lances e gols.

Em entrevista ao ESPN.com.br, o zagueiro Bruno Aguiar, que atualmente defende o Novorizontino e esteve presente no elenco campeão em 2011, revelou que torcerá para o Santos na decisão contra o Palmeiras, destacou a forma em que o Peixe foi se fortalecendo durante a competição e lembrou uma frase dita por Muricy na conquista do tri como motivadora para o atual plantel do alvinegro.

“Eu estou torcendo muito. Como disse, tenho amigos no Palmeiras, mas, por ter jogado lá, vivido esse título inesquecível, tenho um carinho muito grande. Sempre vai ser um jogo difícil, Palmeiras vem em um bom momento, vai ser um jogaço”, começou por afirmar.

“O Santos foi se fortalecendo durante a competição, vale ressaltar o trabalho do Cuca. A motivação, eu lembro do Muricy nos falar que a melhor motivação é viver esse momento de final, todo jogador e clube sonham. A motivação do Santos é essa, não tem um grande protagonista como Neymar, mas tem jogadores como Marinho e Soteldo que vêm fazendo a diferença”, completou.

Em 2011, Bruno Aguiar dividiu a conquista com grandes jogadores. E um deles teve papel preponderante naquele título: Neymar. Comparando com o time de 2020-21, o zagueiro crê que não haja um único protagonista. Para ele, o que pode fazer a diferença para o Peixe na decisão contra o Palmeiras é a força do grupo.



“Sem um grande protagonista, um time inteiro sobressai esse valor do grupo. Acredito que essa tenha sido a diferença do Santos. Claro, no ataque tem dois jogadores de velocidade. Mas, o elenco se fortaleceu, o Alison estava com suspeita de COVID, mas acho que essa diferença é a força do grupo”.

Além da Conmebol Libertadores, Bruno Aguiar conquistou o bi do Campeonato Paulista e a Copa do Brasil. Ao todo, foram 47 jogos disputados e dois gols com a camisa santista.