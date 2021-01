Campello confirma pagamento de salários a jogadores do Vasco e segue em negociações por Benítez

O Vasco embarcou para Goiânia, onde encara o Atlético-GO nesta quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. O elenco ganhou um incentivo extra para o confronto: o presidente Alexandre Campello confirmou que os jogadores vão receber o pagamento dos salários.

Em entrevista dada ao Globoesporte.com, Campello declarou: “estamos pagando hoje, só não vou dizer que já caiu porque ainda não pingou. Quase perdi o voo para autorizar a transferência, agora vou embarcar”.

Antes da viagem, o presidente do Vasco também destacou que a equipe segue buscando a prorrogação do empréstimo de Benítez com o Independiente-ARG, mas não deu prazo para o acerto.

O Vasco, que soma 28 pontos e está na 17ª colocação da competição, precisa da vitória sobre o Atlético-GO. O resultado pode tirar a equipe da zona de rebaixamento.