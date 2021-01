Campeões brasileiros pelo São Paulo pedem ‘mudança já’ e volta de Muricy como técnico: ‘Ainda dá tempo’

Nesta quarta-feira (20), o São Paulo sofreu um duro golpe no Campeonato Brasileiro. Além de perder por 5 a 1 para o Internacional, o Tricolor ainda viu o Colorado roubar a liderança da competição.

Depois da partida, velhos conhecidos da torcida se manifestaram, chegando até a pedir o retorno de Muricy Ramalho como treinador.

“Mujica (apelido de Muricy), comanda você por favor”, disse Dagoberto em seu Instagram. O atacante, que fez parte do elenco campeão brasileiro de 2007 e 2008 pelo Tricolor, não escondeu sua insatisfação com a postura da equipe nessa quarta-feira. “Hoje deu para ver nitidamente um time que quer ser campeão e outro que acha que já é campeão”, completou.

Ídolo tricolor, Muricy começou há poucos dias seu trabalho no clube como coordenador de futebol, e apesar do apelo popular, ele não pode assumir a posição de treinador da equipe.

Leandro, outro jogador que marcou época com a camisa do São Paulo e fez parte dos títulos de 2006 e 2007, também não acredita mais em Fernando Diniz, mas é otimista: “Agora vamos passar vergonha juntos. Tem que mudar hoje. Ainda dá tempo”

Richarlyson, peça fundamental no tricampeonato tricolor entre 2006 e 2008 no Brasileirão, foi mais um que se manifestou: “Devolvam o meu São Paulo”.

Agora vice-líder do campeonato, o time do Morumbi volta a campo no sábado, às 19h, contra o Coritiba.