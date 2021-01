Campeões do MasterChef entregam planos para 2021 · .

Com uma temporada adaptada por causa da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), 24 cozinheiros amadores conquistaram os títulos de campeões do MasterChef Brasil 2020. A vitória serviu como incentivo para que Hailton Arruda, Marina Lacerda e Lucas Cicolin investissem em planos como a abertura do próprio negócio e um projeto nos moldes do realizado por Erick Jacquin no Pesadelo na Cozinha.

No caso de Marina, a conquista foi um empurrão para ela seguir neste universo. “Mudou muito a minha perspectiva de futuro, do que quero fazer. Já tinha pensado em começar [o curso de] Gastronomia, mas ainda não estava 100% nesse caminho porque tinha muito medo, é arriscado. Não tinha aquela certeza de que era boa nisso”, afirma a campeã do 19º episódio.

“Pretendo estudar, aplicar para estágios, trabalhar em restaurantes em que possa adquirir experiências com os melhores. Quero seguir na área da alta gastronomia e pretendo dividir a profissão com os chefs algum dia. É um sonho meu, mas ainda tenho muito tempo pela frente”, complementa a estudante de 19 anos, que pretende utilizar a bolsa de estudos conquistada no reality para aprimorar os conhecimentos na área.

Campeão do primeiro MasterChef da pandemia, Hailton também fez história ao ser o primeiro negro a vencer a edição brasileira do reality gastrônomico: “É uma sensação única porque isso mostra, pelo tempo em que estamos vivendo, que a vida de um negro importa sim e que muitos negros têm qualidades a demonstrar a todo mundo”.

Agora, ele pretende seguir os estudos na área e começar o próprio negócio. “Estou começando o plano de negócios. Também quero experimentar, fazer vários testes de algumas comidas que vejo como pioneiras do meu restaurante. O MasterChef abriu as portas, então tenho essa profissão de cozinheiro e é o que quero para a minha vida”, celebra.

Engenheiro de Produção, Lucas visa aliar a sua experiência com o universo da gastronomia para virar um novo Jacquin, com foco nos pequenos e médios restaurantes. “Muitas vezes, o pessoal tem uma comida boa, mas acaba não ganhando dinheiro por inúmeros desperdícios em processos, por não padronizar, atender no prazo, comprar de forma mais otimizada. Meu objetivo é seguir nessa linha e conseguir contribuir com a sociedade”, destaca.

A vida universitária fez com que o então jovem sem nenhuma afinidade com a cozinha fosse obrigado a se aventurar nas panelas. “Terminei as matérias do doutorado e ficou aquela lacuna de estudos. A gastronomia foi o que preencheu, e essa paixão por cozinhar se tornou também uma paixão por estudar a gastronomia”, confessa.

