Campeonato Brasileiro terá super-rodada com os 6 primeiros colocados ‘se matando’; veja jogos e cenários

O Campeonato Brasileiro segue emocionante e completamente indefinido. No entanto, a 31ª rodada, que será uma verdadeira “super-rodada”, promete encaminhar os rumos da Série A.

Afinal, os seis primeiros colocados do certame – São Paulo, Internacional, Atlético-MG, Flamengo, Palmeiras e Grêmio – praticamente “se matam” nos jogos que ocorrem entre quarta e quinta-feira.

Ou seja: apesar do Brasileirão não acabar neste meio de semana, a 31ª rodada pode muito bem definir quem seguirá brigando pelo título (e também quem será obrigado a se contentar com um lugar no G-4).

Confira todos os jogos de cenários:

GRÊMIO (6º) x ATLÉTICO-MG (3º)

Quando: Quarta-feira, 20/01

Horário: 19h15 (de Brasília)

Onde: Arena do Grêmio

Se o Grêmio ganhar: Vai a 53 pontos e encosta no próprio Atlético-MG, mas não passa o rival por ter menor número de vitórias. Dependendo dos resultados de São Paulo e Inter, pode ficar a uma distância de 4 a 6 pontos da liderança, e com um jogo a menos.

Se o Atlético-MG ganhar: Vai a 56 pontos e segue forte na briga pelo título. Dependendo dos resultados de São Paulo e Inter, pode ficar a uma distância de 1 a 3 pontos da liderança, e com um jogo a menos.

SÃO PAULO (1º) x INTERNACIONAL (2º)



Quando: Quarta-feira, 20/01

Horário: 21h30 (de Brasília)

Onde: Morumbi

Se o São Paulo ganhar: Encerra a série de três jogos sem vencer, vai a 60 pontos, se recupera no Brasileirão e volta a ganhar força na briga pelo título. Abre distância para o Inter e, dependendo do placar de Grêmio x Atlético-MG, pode voltar a ganhar uma “gordura” confortável na ponta.

Se o Inter ganhar: Chega à 7ª vitória seguida, vai a 59 pontos e assume a liderança do Campeonato Brasileiro, deixando o próprio São Paulo 2 pontos atrás. O time ganharia ainda mais moral para buscar o título que não vem há décadas.

FLAMENGO (4º) x PALMEIRAS (5º)

Gerson, do Flamengo, e Zé Rafael, do Palmeiras, disputam jogada Cesar Greco/Ag Palmeiras

Quando: Quinta-feira, 21/01

Horário: 19h (de Brasília)

Onde: Mané Garrincha

Se o Flamengo ganhar: Consolida a recuperação com o técnico Rogério Ceni, vai a 55 pontos e pode roubar o 3º lugar se o Atlético-MG perder ou empatar para o Grêmio. Um triunfo é essencial para o Mengão seguir sonhando pelo título, já que evita que São Paulo ou Inter disparem – o Rubro-Negro ainda tem um jogo a menos que tricolores e colorados.

Se o Palmeiras ganhar: Vai a 54 pontos e pode escalar até o 3º lugar se o Atlético-MG perder para o Grêmio – e com um jogo a menos que São Paulo e Inter. Um triunfo manteria o Verdão com chance real de buscar uma tríplice coroa, com os títulos do Brasileiro, da Conmebol Libertadores e da Copa do Brasil.